Nghệ An: Kiểm tra và giám sát việc bố trí, sử dụng tài sản công

Chủ động cập nhật quy định mới, không để chậm trễ thủ tục

Một trong những nội dung trọng tâm của chỉ đạo là yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời các quy định mới liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là các hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc thực hiện đầy đủ quy định pháp luật được coi là điều kiện tiên quyết để duy trì hiệu quả hoạt động chính quyền cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính, UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, cần tổng hợp kiến nghị, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, tháo gỡ.

Đặc biệt, tỉnh yêu cầu khẩn trương giải quyết các hồ sơ đăng ký kinh doanh còn tồn đọng, quá hạn, đồng thời xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính phải được thực hiện thông suốt, liên tục, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm kịp thời cấp, cấp lại, cấp đổi các loại giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Việc này nhằm khắc phục tình trạng doanh nghiệp bị đình trệ hoạt động do chưa được cấp giấy tờ phù hợp sau thay đổi địa giới hành chính.

Về lĩnh vực thuế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế đến người dân và doanh nghiệp. Các hình thức tuyên truyền được mở rộng, bao gồm cả hướng dẫn trực tiếp, niêm yết mã QR để truy cập hệ thống thuế điện tử, tổ chức tập huấn cho người nộp thuế và cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Siết quản lý tài sản công, tăng cường thanh tra giám sát

Đáng chú ý, việc liên thông dữ liệu thủ tục hành chính về đất đai qua hệ thống điện tử cũng được đẩy mạnh. Các cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công, cơ quan Thuế phối hợp triển khai cơ chế “một cửa”, đảm bảo người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai qua mạng hoặc trực tiếp tại điểm tiếp nhận hồ sơ.

Về ngân sách Nhà nước, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các địa phương đảm bảo kinh phí hoạt động cho các xã, phường sau sáp nhập. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là chi trả kịp thời lương, chế độ cho cán bộ, công chức, người lao động và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Tỉnh yêu cầu rà soát, tổng hợp đầy đủ nhu cầu ngân sách để đề xuất hỗ trợ từ Trung ương theo đúng hướng dẫn, không để xảy ra tình trạng xã, phường không có kinh phí hoạt động. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhiều đơn vị hành chính mới chưa ổn định về tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất.

Một nội dung quan trọng khác là công tác quản lý, xử lý tài sản công sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát kỹ lưỡng việc bố trí, xử lý tài sản công, trụ sở làm việc, tài sản hành chính sự nghiệp, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Trung ương.

Toàn bộ quá trình sắp xếp phải đối chiếu với kết quả tổng kiểm kê tài sản công theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 để tránh bỏ sót, thất thoát tài sản. Các trụ sở đã bố trí nhưng không phù hợp trong thực tế sẽ tiếp tục được điều chỉnh, sắp xếp lại nhằm bảo đảm điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, đồng thời phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh và Sở Tài chính được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc bố trí, sử dụng tài sản công. Những trường hợp vi phạm hoặc chậm trễ sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật.

