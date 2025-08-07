Quân khu 4 ủng hộ hơn 2 tỷ đồng hàng hóa cho nhân dân vùng lũ Nghệ An

Nhà cửa, công trình dân sinh tại khu vực bản Cửa Rào (xã Tương Dương) bị lũ tàn phá, cuốn trôi xuống sông Lam. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN



Ngay sau khi xảy ra trận lũ lụt lịch sử gây thiệt hại nặng nề cho đồng bào miền Tây Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã kêu gọi các cán bộ, chiến sĩ quyên góp, hỗ trợ 38 tấn hàng hóa, gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt.

Đây là tình cảm của các cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 4 đối với đồng bào miền Tây Nghệ An, với mong muốn người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Sự hỗ trợ kịp thời này cũng góp phần thắt chặt tình cảm quân dân, xây dựng mối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc.

Theo kế hoạch, toàn bộ số hàng hóa trị giá hơn 2,06 tỷ đồng sẽ được vận chuyển đến các xã, bản chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ, đặc biệt ở vùng cao miền Tây Nghệ An.

Được biết trong đợt mưa bão lịch sử vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều trực thăng mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu như lương thực, nước sạch, thuốc men, áo phao… bay vào các khu vực bị cô lập để tiếp tế cho người dân.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tiến hành di dời hơn 540 người dân đến nơi an toàn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

