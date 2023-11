Nghệ An: Bắt giữ hàng chục đối tượng vận chuyển, buôn bán pháo nổ

Các đối tượng: Võ Đình Mỹ, Ngô Sỹ Nhân, Trần Văn Huyện cùng tang vật tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp)



Ngày 15/11, Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An) chia làm 2 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp nhà ở các đối tượng gồm: Võ Đình Mỹ (sinh năm 1955), Ngô Sỹ Nhân (sinh năm 1980) cùng trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên và Trần Văn Huyện (sinh năm 1983) trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (đều thuộc tỉnh Nghệ An).

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 80kg pháo nổ các loại và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trước đó, ngày 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Nghệ An, và Công an các xã: Diễn Mỹ, Diễn Phong (huyện Diễn Châu), Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc) và Nghi Đức (thành phố Vinh) triển khai nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét đồng loạt 5 địa điểm, bắt giữ thành công 7 đối tượng về hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, do Phan Văn Thơ (sinh năm 1976), trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 382,5kg pháo nổ các loại; một xe ô-tô; 10 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Phan Văn Thơ cùng tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An cung cấp)

Từ đầu năm 2023 đến nay, dưới vỏ bọc là người buôn bán hàng tiêu dùng từ Nghệ An qua biên giới và ngược lại, Phan Văn Thơ đã mua pháo từ nước ngoài về Việt Nam qua các đường tiểu ngạch, tập kết tại các tỉnh dọc biên giới rồi sau đó sử dụng xe ô-tô bán tải đã được cải tiến để vận chuyển pháo về bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chờ đến dịp Tết Nguyên đán đưa ra tiêu thụ.

Tác giả: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn tin: nhandan.vn