Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ 60 kg pháo nổ cùng 10 kg thuốc phiện

Ngày 26/12, thông tin từ Công an Nghệ An, cho biết: Công an huyện Thanh Chương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (sinh năm 1965), trú tại thôn Thuỷ Chung, xã Thanh Thủy (Thanh Chương - Nghệ An) về tội Buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Vào dịp cuối năm, tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo lậu lại diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, nhằm “lách” sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Dù chế tài và quy định đã có, tuy nhiên vì lợi nhuận cao, nhiều đối tượng vẫn bất chấp thủ đoạn để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này.

Đối tượng Trần Văn Hùng (X) cùng tang vật.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Thanh Chương phát hiện đối tượng Trần Văn Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về pháo. Đối tượng này từng có thời gian làm việc ở nước ngoài nên đã móc nối với các đối tượng cộm cán ở đây để thực hiện hành vi mua bán pháo trái phép. Để không bị lực lượng chức năng phát hiện, Hùng ngụy trạng để pháo vào trong các thùng hàng khô rồi đưa vào sâu nội địa tiêu thụ.

Đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, kín kẽ, thường xuyên thay đổi quy luật giao nhận pháo nổ. Sau khi đưa pháo về nội địa thì Trần Văn Hùng chia nhỏ cất giấu tại nhiều nơi, khi nào có người quen biết đặt mua thì mới tiến hành giao dịch mua bán. Chuyên án nhằm đấu tranh, triệt xóa đường dây mua bán pháo trái phép do đối tượng Trần Văn Hùng cầm đầu được Công an huyện Thanh Chương xác lập.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/12/2023, Công an huyện Thanh Chương phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thuỷ phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Văn Hùng về hành vi Buôn bán hàng cấm (pháo nổ). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60kg pháo các loại và 10g thuốc phiện.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn