Tài xế taxi bất ngờ bị khách đấm vào mặt, clip hơn 2 phút hé lộ nguồn cơn khiến nhiều người bất bình

Diễn biến sự việc được camera hành trình của xe ô tô 7 chỗ ghi lại. Theo đó sự việc xảy ra vào 22 giờ 13 phút ngày 1/7. Tài xế chở một nhóm khách gồm 4 người, 3 nam và 1 nữ. Một người đàn ông ngồi trên ghế cạnh ghế lái, 3 người còn lại ngồi ghế phía dưới.

Trong lúc đang di chuyển, nam hành khách ngồi ở ghế trên bất ngờ quay sang hỏi tài xế: “Ê, nãy giờ tao thấy như kiểu mày khó chịu hả?”.

Tài xế lịch sự đáp: “Dạ không” nhưng nam hành khách tiếp tục lớn tiếng: “Tao đụng cái tay của mày mà cũng khó chịu nữa”.

“Không, ý là anh để tay ở đây thì em không vào số được”, tài xế giải thích. Sau đó, nam hành khách liên tục chửi thề, chỉ tay vào mặt tài xế và dọa đánh. Thấy vậy, một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau lên tiếng can ngăn.

Đỉnh điểm, nam hành khách đã quay sang đấm mạnh vào mặt tài xế. Người tài xế chỉ ngồi yên, không nói qua nói lại, cũng không phản kháng khi bị đánh. Sau đó tài xế cho xe dừng bên đường, nói nhóm khách thông cảm, xuống đi xe khác và nhóm khách này xuống xe.

Tài xế bị hành khách chửi bới, đấm vào mặt.

Đoạn clip hơn 2 phút ghi lại diễn biến sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình, bức xúc với hành vi côn đồ của nam hành khách.

Cách đây không lâu, anh Hà Văn Lộc (29 tuổi, ở Bình Dương) cũng bị hành hung trong lúc chở khách vào tối ngày 20/6. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh Lộc nhận cuốc xe đi từ đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) về đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp).

Vì chờ khách 11 phút và thấy 2 vị khách nam có biểu hiện say xỉn nên anh Lộc nói với khách là không nhận cuốc xe nữa, hủy chuyến. Sau một hồi nói qua nói lại, hai vị khách nam đã đấm anh Lộc túi bụi. Ngày hôm sau, hai vị khách gọi điện cho anh Lộc để thương lượng, hòa giải.

Vụ việc được lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn