Sự thật câu hỏi Đường lên đỉnh Olympia dùng nguyên tiếng Nghệ An khiến 4 thí sinh ngơ ngác, khó hiểu

Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" từ lâu đã nổi tiếng là sân chơi tri thức dành riêng cho các bạn học sinh THPT. Bên cạnh phần thi gay cấn, kịch tính thì đôi lúc game show còn đem đến những tình huống khiến người xem thích thú.

Mới đây, MC Ngọc Huy và MC Khánh Vy đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khá hài hước trong chương trình "Đường lên đỉnh Olympia".

"Lần đầu tiên thấy mấy ông em Olympia ngỡ ngàng, hốt hoảng khi nghe MC đọc câu hỏi như này. Ông nào nghe được câu hỏi viết ra đây hộ tôi với", MC Ngọc Huy viết trên trang cá nhân.

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy

Cụ thể, trong câu hỏi đầu tiên của phần thi khởi động, Khánh Vy đã "bắn" một tràng tiếng Nghệ An khiến các thí sinh vô cùng hoang mang. Vì sinh ra từ quê hương của Bác nên nhiệm vụ đọc câu hỏi này không làm khó được MC Khánh Vy.

Cô nàng nói một hơi rất nhanh, dùng toàn tiếng địa phương xứ Nghệ khiến 4 thí sinh khó hiểu và không nhịn được cười.

Clip: Câu hỏi khiến 4 thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" hoang mang tột độ

Kết thúc câu hỏi, cả 4 người chơi đều im lặng, không có ai nhấn chuông. Cuối cùng MC Ngọc Huy đọc đáp án khiến các khán giả trong trường quay ồ lên thích thú, vỗ tay liên tục.

Biểu cảm của thí sinh khiến khán giả bật cười

Vậy rốt cuộc câu hỏi mà Khánh Vy đọc là gì? Dưới đây là phần dịch chi tiết:

"Cái chương trình chi mô mà tuần mô cũng phát sóng lúc 20h trên VTV3, VTVGo hay cái chỗ mà nền tảng truyền hình số quốc gia từ thứ 2 đến thứ 6 mỗi tuần mà không trượt bữa mô?" - Đáp án: Lướt trên VTVGo.

MC Ngọc Huy tiết lộ, đây chỉ là thử thách vui ngoài lề, mục đích để nhằm giới thiệu chương trình mới ra mắt của nhà đài VTV mà thôi.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, cộng đồng mạng đều bày tỏ sự phấn khích trước tình huống hài hước trên.

- Nể MC Khánh Vy nha, đây là tốc độ đọc nhanh nhất lịch sử Đường lên đỉnh Olympia rồi. Nghe 5 lần mới rõ.

- Mắc cười quá! Chị Khánh Vy đọc câu hỏi bằng tiếng Nghệ luôn đó, mặc dù mình là người miền Nam nhưng mà cũng nghe được gần 100% câu hỏi mà chị Vy đọc.

- Xin lỗi vì đã nghe ra tiếng Thái cho đến khi xuống đọc comment của mọi người.

