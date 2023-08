Từ khóa "Khánh Vy và bạn trai Tây" gây xôn xao mạng xã hội

Mới đây, cụm từ khóa “Khánh Vy và bạn trai Tây” lọt top từ khóa tìm kiếm thịnh hành TikTok. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn clip Khánh Vy vừa đăng tải trên nền tảng mạng xã hội này.

Clip mới của Khánh Vy thu hút nhiều lượt xem

Trong video, MC “Đường lên đỉnh Olympia” và một anh chàng người nước ngoài thoải mái tạo dáng trên ghế ngồi tàu điện ngầm, trên nền nhạc “Super shy”. Đây là bản hit của nhóm nhạc NewJeans, kể về tình cảm thầm mến của một cô gái. Bên cạnh đó, những tương tác thân mật của cặp đôi cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao và suy đoán anh chàng này là bạn trai của Khánh Vy.

Đoạn clip 20 giây hiện thu hút hơn 450 nghìn lượt xem chỉ sau gần 1 ngày đăng tải. Cụm từ khóa “Khánh Vy và bạn trai Tây” cũng được nhiều người tìm kiếm. Nữ MC bày tỏ sự bất ngờ về điều này dưới video: “Ai? Ai tìm keyword Khánh Vy và bạn trai Tây vậy trời?”.

Người hâm mộ khen ngợi sự đẹp đôi của cả hai và nhiệt tình “đẩy thuyền” ở phần bình luận: “Cặp này đẹp đôi quá”, “Cả hai mặc đồ đôi nữa kìa”, “Anh bạn này thấy quen quá, hình như là chàng trai Thụy Sĩ xuất hiện trong clip của chị vào 3 năm trước đúng không?”, “Còn ghép nhạc Super shy nữa chứ, ủng hộ nhiệt tình”...

Cặp đôi quen biết nhiều năm nay

Qua tìm hiểu, đây là Giuliano Tell – một người bạn thân thiết từng xuất hiện trong vlog du lịch Thụy Sĩ của nữ MC 9X cách đây 2 tháng. Theo lời Khánh Vy, cô quen anh chàng ngoại quốc tại một sự kiện cả hai cùng tham gia ở Mỹ vào 4 năm trước. Hiện tại cặp đôi vẫn giữ liên lạc và xem nhau như anh em thân thiết.

Khánh Vy sinh năm 1999, quê Nghệ An, hiện đang là MC nhiều chương trình của VTV. Bên cạnh đó, cô còn là một trong những content creator (nhà sáng tạo nội dung) có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Các video, vlog của cô nàng 9X luôn nhận được nhiều sự đón nhận, đánh giá cao từ công chúng nhờ những thông tin hữu ích, nguồn năng lượng tích cực mà cô nàng mang tới. Với sự duyên dáng của mình, Khánh Vy từng xuất sắc lọt Top 5 tại hạng mục Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2020.

Nhan sắc xinh đẹp của Khánh Vy

Trong một vlog đầu năm, Khánh Vy khoe vừa tậu căn nhà thứ hai ở TP.HCM. Căn nhà sẽ là nơi nữ MC đón bố mẹ vào du lịch, ở lại thời gian dài. Người đẹp xứ Nghệ cũng cho biết thời gian qua bản thân phải di chuyển khá nhiều giữa Hà Nội và TP.HCM. Thay vì đau đầu nghĩ ở đâu, chọn homestay nào thì cô đã quyết định mua một căn nhà để làm điểm dừng chân.

Nữ MC “Đường lên đỉnh Olympia” chia sẻ, nguồn thu nhập của cô đến từ gameshow, kinh doanh và đầu tư. Người đẹp tâm sự: “Tôi nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, tôi còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện của một nhãn hàng nào đó. Tôi còn dành số tiền để đầu tư vào bất động sản, chứng khoán”.

Đáng chú ý, trong podcast mới đây, Khánh Vy tiết lộ với VJ Dino rằng cô đang yêu xa 3 năm.

Tác giả: Thúy Vy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn