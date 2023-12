Sông Lam Nghệ An hợp tác với CLB bóng đá đến từ Nhật Bản

Ông Trương Mạnh Linh - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết: Bóng đá Nhật Bản có nhiều sự tương đồng với bóng đá Việt Nam. Đây là thuận lợi để CLB Sông Lam Nghệ An nhanh chóng tiếp nhận cách làm bóng đá của họ. Khi ký kết với Mito Hollyhock, Sông Lam Nghệ An cũng mong muốn sẽ được đối tác chuyển giao cách quản lý, vận hành câu lạc bộ bài bản hơn, về cả mặt truyền thông, lẫn chuyên môn. Qua đó giúp Sông Lam Nghệ An có bước phát triển mạnh mẽ và bền vững theo hướng chuyên nghiệp trong tương lai, góp phần vào sự phát triển chung của nền thể thao Việt Nam.