Sốc: Bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng đội rất mạnh Serbia

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã có 2 chiến thắng tại Giải U21 thế giới - Ảnh: FIVB

Serbia có nền tảng bóng chuyền rất mạnh ở cả nam và nữ. Do đó không nhiều người đặt kỳ vọng vào bất ngờ mà tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có thể tạo ra ở trận này.

Nhưng bước vào trận, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh lại khiến đối thủ phải choáng váng. Ở trận ra quân, U21 Serbia cho thấy sức mạnh vượt trội khi đánh bại Puerto Rico 3-0. Hàng chắn với chiều cao vượt trội là điểm mạnh của đội bóng này, khi họ có tới 17 pha chắn bóng (block) thành công.

Nhưng tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đã có được giải pháp khắc chế điều đó. Họ áp dụng các bài phối hợp linh hoạt, biến ảo để U21 Serbia không kịp ráp chắn. Chuyền hai Khánh Huyền cũng có những tình huống chuyền lừa chắn thông minh để mở ra thời cơ.

Nhờ đó mà đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Linh giành chiến thắng đầy bất ngờ 25-21 ở set 1.

Việc có được 1 set thắng trước một trong những đội mạnh nhất giải là thành công ngoài mong đợi với các cô gái Việt Nam. Thậm chí ở set này, U21 Serbia chỉ 1 lần duy nhất chắn bóng thành công.

Sang set 2, U21 Việt Nam không duy trì được trạng thái thi đấu như trước đó. Dù vậy tinh thần của toàn đội thì vẫn được giữ nguyên. Có lúc họ cứu được tới 2 set-point để rút ngắn tỉ số xuống 23-24. Đáng tiếc khi U21 Serbia vẫn giành chiến thắng 25-23 ở set này.

Ở set 3, U21 Việt Nam tiếp tục tạo địa chấn bằng chiến thắng 25-22. Thậm chí có thời điểm họ bỏ xa đối thủ tới 19-14.

Set tiếp theo, hai đội tiếp tục tạo ra màn giằng co căng thẳng. Serbia có lúc vượt lên 10-6, nhưng các cô gái Việt Nam chơi bản lĩnh để ngược dòng 11-10. Bước ngoặt trận đấu đến khi tỉ số là 13-13. Lúc này đại diện Đông Nam Á ghi một loạt 5 điểm để dẫn sâu 18-13.

Dù có lúc chùng xuống và để đối thủ rút ngắn tỉ số sát nút, nhưng U21 Việt Nam vẫn thắng 25-23 để kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.

Đây là kết quả gây sốc bởi U21 Serbia là đội rất mạnh, trong khi U21 Việt Nam chỉ mới lần đầu dự giải. Với 2 thắng lợi, đoàn quân HLV Nguyễn Trọng Linh khá sáng cửa vào top 4 bảng A và giành vé vào vòng 16 đội.

Tác giả: Đức Khuê

Nguồn tin: tuoitre.vn