Sông Lam Nghệ An ‘chốt sổ’ ngoại binh Nam Mỹ cho mùa giải mới

Sau khi chia tay Kuku và Zaracho, Sông Lam Nghệ An chỉ còn giữ lại duy nhất Olaha trong đội hình ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chiều 8/8, đội bóng xứ Nghệ đã chính thức bổ sung thêm một nhân tố mới đáng chú ý là tiền vệ trung tâm người Colombia, Carlos Enrique Rentería Olaya. Bản hợp đồng này được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng tuyến giữa, giúp SLNA có thêm sức mạnh để hướng tới mùa giải V.League 2025/26 đầy thử thách.

Carlos Enrique Rentería Olaya sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m81 cùng nền tảng thể lực sung mãn. Trải qua sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, anh từng thi đấu tại nhiều nền bóng đá có tính cạnh tranh cao như Colombia, Brazil, Mexico, Bồ Đào Nha và cả Iraq, đem đến sự đa dạng và kinh nghiệm quý báu cho SLNA.

Sinh năm 1994 và trưởng thành từ lò đào tạo Deportes Tolima (Colombia), Carlos từng được triệu tập lên đội tuyển U21 Colombia từ năm 2014. Sự nghiệp của anh ghi dấu ấn tại các CLB lớn như Tigres UANL và FC Juarez ở Mexico, Sport Recife, và đặc biệt là Botafogo – đội bóng Brazil vừa góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025. Những kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao này giúp Carlos mang đến sự tin cậy cho tuyến giữa đội bóng xứ Nghệ.

Sau khi thi đấu tại Nam Mỹ, tiền vệ 30 tuổi này chuyển sang châu Âu, góp mặt trong các đội bóng tại Liga Portugal 2 như Academico Viseu và Torreense, trước khi sang Iraq thi đấu cho Al Quwa Al Jawiya – một trong những CLB hàng đầu của giải VĐQG Iraq. Quá trình này giúp anh tích lũy thêm bản lĩnh và sự đa dạng trong phong cách chơi bóng.

Carlos Enrique Rentería Olaya được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới cho tuyến giữa của Sông Lam Nghệ An.

Sự xuất hiện của Carlos Enrique Rentería Olaya đánh dấu bước chuyển tích cực trong chính sách chuyển nhượng của SLNA, khi đội bóng quyết tâm không chỉ chiêu mộ ngoại binh để thử việc mà còn hướng tới những cầu thủ có bề dày kinh nghiệm thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp đỉnh cao và nền tảng chuyên môn vững chắc.

Song song với việc đầu tư ngoại binh chất lượng, SLNA cũng đang tích cực xây dựng đội hình nội binh trẻ trung, đồng thời phát huy thế mạnh đào tạo từ chính lò SLNA danh tiếng. Đây là nền tảng giúp đội bóng tạo ra sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải mới.

Với sự bổ sung quan trọng từ Carlos Enrique Rentería Olaya cùng kế hoạch chuẩn bị bài bản về lực lượng và chiến thuật, SLNA thể hiện rõ quyết tâm trở lại mạnh mẽ tại V.League 2025/26. Người hâm mộ xứ Nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một mùa giải tươi sáng, nơi sự hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm sẽ làm nên diện mạo mới cho đội bóng.

