Sông Lam Nghệ An đón tin kém vui ở trận đại chiến Hà Nội FC

Trọng Hoàng nguy cơ vắng mặt ở trận gặp Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy.

Trọng Hoàng vừa trở lại sân chơi V-League 2023/2024 trong màu áo Sông Lam Nghệ An sau quá trình dài chữa trị chấn thương.

Trước đó, cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam bị đau cơ và được nghỉ thi đấu trong giai đoạn vừa qua để có được sức khỏe và thể lực tốt nhất.

Trận đấu tại vòng loại đầu tiên Cúp Quốc gia 2023/2024 giữa Sông Lam Nghệ An gặp Đồng Tháp, Trọng Hoàng lần đầu tiên ra sân cỏ ở mùa giải năm nay.

Lão tướng này vào sân ở những phút cuối trận khi đội nhà đang dẫn trước đối thủ với tỷ số cách biệt 5-0 và thi đấu tròn vai.

Bước vào trận đấu tại vòng 4 V-League 2023/2024, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Quảng Nam trên sân Vinh. Trọng Hoàng được vào sân thi đấu ngay từ đầu và hoàn thành nhiệm vụ bọc lót tốt cho hàng thủ và có nhiều pha phát động tấn công ấn tượng.

Ngay sau đó, Trọng Hoàng phải rời sân. Hiệp 2, hàng thủ Sông Lam Nghệ thi đấu kém hẳn sự hiệu quả, thường xuyên mắc sai lầm và đành chấp nhận chia điểm với đối thủ ngay trên sân nhà.

Kết thúc trận đấu, HLV Phan Như Thuật chia sẻ: "Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước đối thủ 4-2. Theo tôi, để xảy ra 2 bàn thua ở hiệp 2 là do Trọng Hoàng dính chấn thương và phải rời sân. Nếu cậu ấy tiếp tục thi đấu, Sông Lam Nghệ An sẽ chơi tốt hơn".

Về ca chấn thương của Trọng Hoàng, các bác sĩ nhận định là không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, lão tướng này nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ vòng 5 V-League 2023/2024 Sông Lam Nghệ An hành quân tới sân Hàng Đẫy làm khách của Hà Nội FC vào ngày 10/12.

Tác giả: Đại Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn