Son Heung-min chốt tương lai

"Sonny" tập trung hoàn toàn vàp việc đưa LAFC tiến xa ở MLS mùa giải này.

Trong nhiều tuần qua, xuất hiện nhiều tin đồn rằng Son Heung-min có thể trở lại châu Âu theo dạng cho mượn ngắn hạn vào tháng 1 tới, nhưng ngôi sao của LAFC đã kiên quyết phủ nhận điều đó.

“Không có tin đồn nào là sự thật. Tôi chưa từng nói chuyện với bất kỳ đội bóng nào về việc đi đâu vào mùa đông này”, Son chia sẻ với Chosun trong lúc tập trung cùng ĐTQG.

Cựu đội trưởng Tottenham được đồn đoán sở hữu điều khoản đặc biệt trong hợp đồng với Los Angeles FC, qua đó cho phép anh tạm thời trở lại châu Âu thi đấu trong giai đoạn MLS nghỉ. Son Heung-min muốn duy trì phong độ trước World Cup 2026.

Trước đó, Barcelona và AC Milan nổi lên như hai bến đỗ tiềm năng. Các CLB này xem xét mượn Son Heung-min từ Los Angeles FC trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Son Heung-min xác nhận không có cuộc đàm phán chính thức nào và anh sẽ dành mùa đông để nghỉ ngơi và hồi phục, chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026.

Ngôi sao người Hàn Quốc đang trở thành hiện tượng của MLS, dù mới gia nhập LAFC chưa lâu. Trong hai lượt trận play-off MLS trước Austin FC, Son ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần, được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận ở lượt về.

Màn tỏa sáng của anh giúp LAFC giành vé vào vòng tiếp theo trong hành trình chinh phục chức vô địch MLS. Kể từ khi gia nhập giải đấu, Son nhanh chóng hòa nhập và trở thành trung tâm trong lối chơi tấn công của LAFC.

Tính đến nay, cựu đội trưởng Tottenham ghi 10 bàn thắng và 3 kiến tạo chỉ sau 12 trận ra sân, hiệu suất đáng kinh ngạc.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn