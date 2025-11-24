Son Heung-min cho Tottenham thấy rõ giá trị mà họ đánh mất

Your browser does not support the video tag.

Son Heung-min sút phạt đỉnh cao.

Mới đây, Son Heung-min đã có màn trình diễn đẳng cấp trong trận đấu giữa Los Angeles FC (LAFC) và Vancouver Whitecaps, qua đó cho Tottenham thấy rõ giá trị mà họ đánh mất, dù đội bóng Mỹ của anh vẫn phải nhận thất bại cay đắng sau loạt sút luân lưu.

Whitecaps vươn lên dẫn trước ở phút 39 nhờ pha lập công của Emmanuel Sabbi. Ngay trước giờ nghỉ, Mathias Laborda nhân đôi cách biệt, đặt LAFC vào thế khó. Tuy nhiên, Son Heung-min đã trở thành nguồn cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Cựu tiền đạo Tottenham rút ngắn tỉ số ở phút 60 trước khi thực hiện cú sút phạt tuyệt đẹp ở phút 90+5, đưa trận đấu về vạch xuất phát và kéo dài sang hiệp phụ rồi loạt penalty.

Dù vậy, phép màu của Son không kéo dài được đến loạt luân lưu. LAFC để thua 3-4 trên chấm 11m và chính Son Heung-min là một trong những người sút hỏng, khiến đội bóng phải dừng bước ở cuộc đua MLS Cup.

Son Heung-min thi đấu bùng nổ tại LAFC sau khi rời Tottenham. (Ảnh: Getty Images Sport)

Muller thăng hoa tại MLS và mơ về danh hiệu trong mùa đầu tiên

Giống Son, Thomas Muller cũng cập bến MLS vào mùa hè vừa qua, gia nhập Vancouver Whitecaps. Chân sút kỳ cựu người Đức đã có 10 lần ra sân trên mọi đấu trường và sở hữu 4 kiến tạo.

Mục tiêu trước mắt của Muller là giành trọn bộ danh hiệu MLS Cup ngay trong mùa giải đầu tiên tại Mỹ. Whitecaps sẽ chạm trán đội thắng của cặp đấu San Diego – Minnesota United FC trong trận chung kết liên khu vực. Ở miền Đông, Inter Miami của Lionel Messi cũng đã tiến vào bán kết.

Son Heung-min bác bỏ tin đồn rời LAFC trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

Gần đây, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Son có thể rời LAFC hoặc được cho mượn trong tháng 1/2026. Tuy nhiên, ngôi sao người Hàn Quốc đã phủ nhận mạnh mẽ.

Chia sẻ với TB Chosun, Son khẳng định: "Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bất kỳ câu lạc bộ nào về việc chuyển nhượng vào mùa đông. Những tin đồn như vậy hoàn toàn sai sự thật. Với tôi, thể hiện sự tôn trọng với câu lạc bộ và cống hiến hết mình ở nơi tôi thi đấu là điều quan trọng nhất. Tôi sẽ không rời LAFC vào mùa đông này, hoặc mãi mãi, chừng nào tôi còn ở đây. Miễn là tôi còn mang huy hiệu này, sẽ không có chuyện cho mượn hay chuyển nhượng. Không bao giờ".

Anh nói thêm: "Tôi biết người hâm mộ có thể hoang mang khi xuất hiện tin đồn. Nhưng chúng không đúng sự thật. Và thành thật mà nói, việc tung tin như vậy có thể là thiếu tôn trọng với đội bóng của tôi. Tôi yêu câu lạc bộ này và vô cùng tôn trọng mọi người ở đây".

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn