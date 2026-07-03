Sôi nổi các hoạt động giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026

Về phía đoàn đại biểu sĩ quan trẻ biên giới Lào, có các đồng chí: Đại tá Đao-Kay Lợ-Li-Văn - Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Lào làm trưởng đoàn; Thượng tá Khăm-Phu-Vích Đa-La-Phết - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào làm phó trưởng đoàn.

Về phía đoàn đại biểu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam có đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn; Thượng tá Ngô Nhân Phương - Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm Phó trưởng đoàn.

Cùng tham dự chương trình về phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An có đồng chí Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng thủ trưởng các phòng Tham mưu, Chính trị, Hậu cần – Kỹ thuật, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo xã Kim Bảng.

Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026 là một trong những hoạt động trọng tâm nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Lễ đón đoàn diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và thắm tình đoàn kết. Những cái bắt tay thân tình, những bó hoa tươi thắm cùng lời chào nồng hậu đã thể hiện tình cảm gắn bó, hữu nghị đặc biệt giữa lực lượng bảo vệ biên giới và tuổi trẻ quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Các đại biểu cùng sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam – Lào chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc quốc giới 460

Ngay sau Lễ đón, Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ hai nước đến khu vực cột mốc quốc giới 460 tham gia hoạt động trồng hàng cây và xây dựng Vườn hoa hữu nghị thanh niên. Các đại biểu và đoàn viên, thanh niên hai nước cùng trồng những cây xanh đầu tiên, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại khu vực biên giới, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Các đại biểu thực hiện hoạt động trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên

Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ là dấu ấn của chương trình giao lưu mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hoạt động giao lưu bóng chuyền giữa sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước

Tiếp đó, Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ hai nước tham gia các hoạt động giao lưu, như chạy việt dã xuyên biên giới và thi đấu bóng chuyền. Qua đó, tạo không khí đoàn kết, gắn bó, tăng cường giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Đồng thời, những hoạt động trong chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa đội ngũ sĩ quan trẻ hai nước trong triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn