Điện thoại Galaxy tương lai có thể được nâng cấp pin đáng mơ ước

Samsung SDI, bộ phận chuyên sản xuất pin cho điện thoại Galaxy, vừa công bố kế hoạch sản xuất hàng loạt pin thể rắn vào cuối năm 2027, như báo cáo từ tờ JoongAng Daily của Hàn Quốc. Các đối tượng dự kiến sử dụng loại pin “trong mơ” này bao gồm xe điện, robot và thiết bị di động, hứa hẹn mang đến thời lượng pin sử dụng lên đến nhiều ngày cho các sản phẩm Galaxy trong tương lai.

Pin thể rắn có nhiều ưu điểm, nhưng giá thành không phải là một trong số đó.

Samsung được cho là đã nghiên cứu công nghệ pin thể rắn trong gần một thập kỷ. Vào năm 2017, công ty đã lần đầu tiên giới thiệu về loại pin này trong các mẫu điện thoại Galaxy thế hệ tiếp theo. Tuy nhiên, đến năm 2019, vẫn chưa có sản phẩm nào ra mắt với công nghệ pin này. Samsung SDI hiện đang tiến hành đánh giá hiệu suất mẫu pin với nhiều khách hàng toàn cầu, với kết quả nhận được phản hồi tích cực về mật độ năng lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Phó Chủ tịch Kim Eun-ha cho biết: “Chúng tôi đang phát triển công nghệ này với mục tiêu sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2027. Chúng tôi đã trình bày tình trạng phát triển cho các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xe điện và robot, và họ hài lòng với tiến độ cũng như thời hạn sản xuất dự kiến”.

Túi pin thể rắn đặt cạnh pin lithium-ion thông thường

Pin thể rắn được coi là loại pin “trong mơ” nhờ vào nhiều ưu điểm vượt trội. Đặc biệt, mật độ năng lượng cao hơn cho phép sử dụng kim loại lithium trong cực dương, giúp thiết kế pin mỏng hơn và tích trữ nhiều năng lượng hơn. Ngoài ra, pin thể rắn còn có khả năng sạc nhanh hơn và an toàn hơn so với pin lithium-ion truyền thống, từ đó giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Samsung SDI đã xây dựng dây chuyền sản xuất thử nghiệm pin thể rắn tại trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Suwon vào tháng 3/2023. Năm 2024, Samsung Electro-Mechanics cũng đã phát triển thành công pin thể rắn nhỏ gọn đầu tiên dành cho thiết bị đeo, với kế hoạch triển khai dự kiến vào cuối năm 2026.

Samsung và BMW đã hợp tác để trang bị pin thể rắn cho một chiếc xe điện của BMW vào tháng 10/2025

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là khi nào người dùng sẽ có được điện thoại Galaxy với pin thể rắn, và giá của nó sẽ ra sao. Theo SNE Research, chi phí sản xuất pin thể rắn hiện dao động từ 400 đến 600 USD mỗi kilowatt-giờ, trong khi pin lithium-ion truyền thống chỉ khoảng 81 USD mỗi kilowatt-giờ. Dù Samsung có kế hoạch sản xuất hàng loạt vào năm tới, giá thành của các sản phẩm đầu tiên sử dụng công nghệ này có thể vẫn cao.

Dự kiến, sản phẩm đầu tiên của Samsung sử dụng pin thể rắn có thể là các thiết bị điện tử nhỏ như Galaxy Watch 10 hoặc Galaxy Ring 2. Dòng Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm 2027 sẽ không có pin thể rắn, nhưng dòng Galaxy S28 vào đầu năm 2028 có thể là thế hệ đầu tiên sở hữu công nghệ này, từ đó mang lại thời lượng pin kéo dài và thời gian sạc nhanh chóng.

Với những thông tin này, người dùng có lý do để hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho công nghệ pin. Liệu rằng trong vài năm tới, smartphone của người dùng sẽ có thời lượng pin kéo dài nhiều ngày?

Tác giả: Khôi Nguyễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn