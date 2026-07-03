Tăng Nhật Tuệ trước khi bị bắt: Từ nhạc sĩ tài năng đến chuỗi scandal chấn động, "gạ tình", quỵt tiền gây xôn xao

Sáng 3/7, Công an TP.HCM cho biết đã triệt phá một đường dây ma túy hoạt động tinh vi, khởi nguồn từ một điểm nghi vấn tại một khách sạn trên địa bàn phường Chánh Hưng.

Từ quá trình quản lý địa bàn và rà soát các dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, qua đó bắt giữ và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hình ảnh Tăng Nhật Tuệ tại cơ quan chức năng (Ảnh: CAPCHTPHCM)

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị phát hiện có nhạc sĩ, ca sĩ Tăng Nhật Tuệ (tên thật Lê Duy Linh). Theo cơ quan chức năng, Tăng Nhật Tuệ bị xác định có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi trước đó, Tăng Nhật Tuệ vốn đã là cái tên gắn với không ít tranh cãi trong làng giải trí.

Từng được đánh giá là một nhạc sĩ tài năng với nhiều đóng góp cho V-pop, anh lại nhiều lần trở thành tâm điểm của những ồn ào kéo dài, từ cáo buộc "gạ tình" học trò, tranh chấp hợp đồng cho đến bị đồng nghiệp công khai tố chậm thanh toán tiền công.

Những bê bối liên tiếp khiến sự nghiệp của nam nhạc sĩ dần bị phủ bóng bởi thị phi thay vì các sản phẩm âm nhạc

Tăng Nhật Tuệ, sinh ngày 24/12/1986 tại Hà Nội, từng được xem là một trong những nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt khi hoạt động ở nhiều vai trò như nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên và VJ.

Đam mê nghệ thuật từ sớm, anh theo học tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội trước khi tiếp tục theo học khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội, tạo nền tảng cho con đường hoạt động chuyên nghiệp sau này.

Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ được biết đến là một nhạc sĩ có sức sáng tác dồi dào với hơn 150 ca khúc thuộc nhiều dòng nhạc như pop, ballad, R&B, hip hop và rock.

Nhiều sáng tác của anh từng được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện, góp phần tạo nên dấu ấn trên thị trường nhạc Việt. Anh cũng nhiều lần ghi dấu tại chương trình Bài hát Việt, được đánh giá là gương mặt sáng tác nổi bật của thế hệ 8X.

Không chỉ thành công ở mảng âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ còn lấn sân diễn xuất và để lại dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như Bộ tứ 10A8, Vũ điệu xì tin, Ranh giới, Ngôi nhà cũ...

Với hình ảnh trẻ trung, đa tài, anh từng là gương mặt được đông đảo khán giả trẻ yêu mến trong giai đoạn những năm 2000 - 2010.

Dù không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng trong những năm gần đây, Tăng Nhật Tuệ vẫn âm thầm hoạt động sáng tác.

Đáng chú ý, ca khúc "Ngáo ngơ" do anh chắp bút đã tạo hiệu ứng tích cực khi được trình diễn trong chương trình Anh trai "say hi", góp phần đưa tên tuổi của nam nhạc sĩ trở lại với khán giả sau thời gian dài vắng bóng.

Không chỉ sáng tác và biểu diễn, Tăng Nhật Tuệ còn lấn sân sang lĩnh vực đào tạo, quản lý nghệ sĩ.

Anh là người đứng sau các nhóm nhạc như: Zero 9, X3.14 và Biến Tấu, với tham vọng xây dựng mô hình thần tượng theo phong cách Hàn Quốc.

Thời điểm đó, nhiều người đánh giá anh là nhà sản xuất có tư duy hiện đại, nhạy bén trong việc phát hiện và đào tạo gương mặt trẻ. Thế nhưng, cũng chính vai trò này đã đưa anh bước vào giai đoạn nhiều sóng gió nhất sự nghiệp.

Năm 2019, dư luận chấn động khi Minkook (Nguyễn Quốc Minh), cựu thành viên nhóm Zero 9, đăng tải bài viết dài tố người quản lý cũ có hành vi "gạ tình", kiểm soát đời sống cá nhân, gây áp lực tinh thần và thậm chí bạo hành trong thời gian hoạt động chung. Những chia sẻ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những scandal gây tranh cãi nhất của showbiz Việt thời điểm đó.

Về phía mình, Tăng Nhật Tuệ phủ nhận toàn bộ các cáo buộc. Anh cho rằng những thông tin do học trò cũ đưa ra là bịa đặt, nhằm hạ thấp uy tín và tạo sự chú ý.

Nhưng những ồn ào này đã tạo ra cú sốc lớn đối với hình ảnh của nam nhạc sĩ. Kể từ đó, mỗi lần tên tuổi Tăng Nhật Tuệ xuất hiện đều gắn với tranh cãi nhiều hơn là những sản phẩm nghệ thuật mới.

Những năm tiếp theo, nam nhạc sĩ tiếp tục đối mặt với hàng loạt lùm xùm liên quan đến công việc

Năm 2022, một thương hiệu cà phê công khai tố anh làm việc thiếu chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện hợp đồng sản xuất ca khúc độc quyền trị giá 165 triệu đồng.

Hai bên xảy ra bất đồng về tiến độ, chất lượng sản phẩm và việc thực hiện các điều khoản hợp đồng.

Trong khi doanh nghiệp cho rằng Tăng Nhật Tuệ có cách hành xử ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, phía nam nhạc sĩ lại khẳng định mình chỉ đang yêu cầu đối tác thanh toán đúng cam kết.

Đến năm 2023, một tranh cãi khác tiếp tục nổ ra khi nhạc sĩ Liêu Hưng lên tiếng cho biết Tăng Nhật Tuệ chậm thanh toán chi phí thu âm sau khi dự án phim đã hoàn tất.

Theo chia sẻ của Liêu Hưng, hai bên từng hợp tác nhiều lần nên anh ban đầu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, khi thời gian kéo dài mà chưa nhận được phản hồi rõ ràng, nam nhạc sĩ quyết định công khai câu chuyện trên mạng xã hội.

Vụ việc tiếp tục khiến dư luận đặt dấu hỏi về phong cách làm việc của Tăng Nhật Tuệ.

Không chỉ gây chú ý bởi các tranh chấp trong công việc, Tăng Nhật Tuệ còn thường xuyên tạo ra những cuộc tranh luận với các phát ngôn về cách làm nghề.

Chuỗi tranh cãi kéo dài cũng khiến Tăng Nhật Tuệ được nhiều người nhớ đến với biệt danh "ông bầu nhiều chiêu", thay vì chỉ bởi những dấu ấn trong âm nhạc.

Điều đáng tiếc là chuỗi ồn ào kéo dài qua nhiều năm đã phần nào che mờ những dấu ấn chuyên môn mà Tăng Nhật Tuệ từng gây dựng.

Từ một nhạc sĩ được đánh giá cao về khả năng sáng tác, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả yêu thích và từng được kỳ vọng sẽ góp phần đào tạo lớp nghệ sĩ trẻ kế cận, anh dần trở thành cái tên được nhắc đến nhiều hơn bởi những bê bối đời tư và tranh chấp trong công việc.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới