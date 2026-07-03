Công an tỉnh Nghệ An: Dâng hoa, dâng hương, báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường mang tên Người

Dự và chủ trì buổi lễ có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng khối An ninh; đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh cùng trưởng Công an các phường, xã: Thành Vinh, Kim Liên, Thiên Nhẫn.

Tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đại biểu thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời vô cùng cao đẹp của Người - vị Lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cách mạng thế giới.

Đoàn đại biểu tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo với Bác những thành tích, kết quả của Công an tỉnh nhà trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An ra đời, phát triển gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nghệ An. Suốt chặng đường 80 năm qua, được sự quan tâm thường xuyên, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An không ngừng lớn mạnh, bồi đắp và làm rạng rỡ truyền thống anh hùng, “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng”, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, mưu trí, dũng cảm, lập công xuất sắc, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dành thắng lợi trong 02 cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Bác những thành tích, kết quả của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, trên mặt trận an ninh thầm lặng nhưng đầy cam go ấy lại chứng kiến sự trưởng thành được tô điểm bởi bề dày thành tích của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An, điển hình như: tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tham gia bảo đảm ANTT; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý ổn định những vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động, bất ngờ, phát sinh hình thành điểm nóng; giữ vững an ninh biên giới, an ninh xã hội, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh thông tin.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của thế lực thù địch, đối tượng chống đối và hoạt động của tội phạm xâm phạm ANQG, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn. Đấu tranh, điều tra khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án xâm phạm ANQG, được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng, Nhân dân khen ngợi.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hương tại Đền Chung Sơn

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền Chung Sơn

Nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An nêu cao tinh thần cách mạng, dũng cảm, kiên cường, tận tụy trong công tác, bám địa bàn, bám cơ sở, sâu sát, gắn bó, lễ phép với Nhân dân…, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sỹ An ninh nhân dân trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong 80 năm qua, lực lượng An ninh Công an Nghệ An góp phần quan trọng vào các danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước tặng thưởng cho Công an tỉnh nhà, trong đó 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 02 Huân cương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, 123 Huân chương các hạng; Cờ luân lưu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tập thể Công an tỉnh và 03 đơn vị thuộc lực lượng An ninh Công an tỉnh được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Hàng năm, có hàng trăm tập thể, cá nhân thuộc lực lượng An ninh Công an Nghệ An lập thành tích đặc biệt xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu nguyện hứa với Bác, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An sẽ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, luôn nêu cao ý chí cách mạng tiến công, sẵn sàng xả thân vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quyết tâm xây dựng lực lượng “trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu, mong đợi của Đảng, chính quyền và Nhân dân, xứng danh đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết, quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh; dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, Đền Chung Sơn và Nhà tưởng niệm đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Tác giả: Phạm Thủy – Xuân Duy – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn