Người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

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Theo Tiền phong, theo thông tin ban đầu, vào lúc 18h55 ngày 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ giết người tại phường Buôn Ma Thuột. Nạn nhân là ông H. (SN 1979, trú tại Khối 4, xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk).

Qua xác minh ban đầu, vào lúc 18h51 cùng ngày, ông H. đang ngồi uống nước trước số nhà 176 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.

Nghi phạm mặc áo xanh đã tiếp cận nạn nhân rồi gây án. (Ảnh: Cắt từ clip/Dân trí).

Lúc này, một đối tượng (nam giới, chưa rõ nhân thân, lai lịch) mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe mô tô màu trắng đỏ (chưa xác định loại phương tiện, biển kiểm soát) dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật, sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái ông H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hung thủ sau đó lên xe máy tẩu thoát.

Thông tin thêm trên tờ Dân trí, ngày 3/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương truy tìm nghi phạm đã gây ra vụ án mạng ông H. tử vong.

Theo tìm hiểu, ông H. từng là cán bộ Phòng Tổng hợp - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. Hiện ông H. là người đại diện theo pháp luật cho một công ty tại xã Ea Pal (Đắk Lắk) hoạt động trong lĩnh vực kiểm định xuất khẩu.

Tác giả: Hải Vân (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn