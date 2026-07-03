Giám đốc Công an TP Đồng Nai được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 2/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định khen thưởng và trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Tham dự và trao thưởng tại hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng.

Trong số các tập thể, cá nhân được vinh danh, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Phần thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực, cống hiến của đồng chí trong quá trình công tác; đồng thời khẳng định những kết quả nổi bật của lực lượng Công an TP Đồng Nai trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Công an TP Đồng Nai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Đồng Nai đã được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.



Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác Công an trong 6 tháng đầu năm 2026 và sau 1 năm triển khai mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới. Trên cơ sở đó, Bộ Công an sẽ xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Việc Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là động lực để toàn lực lượng Công an TP Đồng Nai tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, lập nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Tác giả: Mộc Đức - Văn Tuấn

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn