Xử lý tình trạng ô nhiễm tại khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn

Khối lượng vỏ sò điệp được đổ trực tiếp xuống bờ kè, lòng sông trong khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn. Ảnh tư liệu: Xuân Tiến/TTXVN



Theo đó sau khi kiểm tra, UBND xã Diễn Châu xác nhận thực trạng ô nhiễm tại khu neo đậu tàu, thuyền Lạch Vạn mà TTXVN phản ánh là đúng sự thật; đồng thời tổ chức tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Cụ thể, UBND xã đã hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải để tiến hành thu gom lượng rác thải, phế phẩm thủy sản, ngư lưới cụ bị hư hỏng, túi nylon, thùng xốp bám dọc bờ sông. Địa phương đã huy động 1 xe máy múc, 1 xe ép và 2 xe ô tô tải chở rác; 10 công nhân vào khu vực bãi sú phòng hộ đê để tiến hành tháo gỡ, nhặt các bao nylon do ảnh hưởng của bão lũ, thủy triều dâng trôi dạt đến và một số rác thải do ngư dân đổ thải bám vào rừng sú đã lâu năm gây mất mỹ quan. Từ ngày 26 - 28/6, hơn 10 tấn rác thải tại các điểm gây ô nhiễm được thu gom và vận chuyển về bãi rác tập trung để đưa đi xử lý đúng quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay, cảnh quan môi trường tại khu vực Lạch Vạn được cải thiện rõ rệt. Lượng rác thải tích tụ lâu ngày dọc tuyến đê sông, khu vực trong rừng sú rừng phòng hộ đã được UBND xã tiến hành xử lý.

Theo UBND xã Diễn Châu, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở khu neo đậu tàu thuyền Lạch Vạn là do tình trạng đất chật, người đông dẫn đến lượng rác thải phát sinh rất lớn. Các hộ sinh sống dọc bên sông Lạch Vạn (chủ yếu là khai thác và chế biến hải sản) đã xả thải các loại rác như túi nylon, thùng xốp hỏng, sọt mây tre, ngư lưới cụ hỏng... làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cùng với đó, việc xả trực tiếp các loại vỏ nhuyễn thể xuống dọc bờ sông; nguồn nước thải từ hoạt động bốc dỡ, sơ chế hải sản, đá lạnh bẩn, nước rỉ từ phế phẩm thủy sản chưa được xử lý xả thẳng ra môi trường cũng là tác nhân gây ô nhiễm..

Thời gian tới, UBND xã Diễn Châu tiếp tục chỉ đạo Ban cán sự xóm, Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi cố tình đổ chất thải, phế liệu xây dựng xuống khu vực cảng cá gây ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân, chủ tàu và các hộ kinh doanh về tác hại của ô nhiễm, phát động các phong trào ra quân làm sạch môi trường khu vực bến cá Lạch Vạn theo định kỳ. UBND xã giao Ban quản lý cảng cá thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh, các chủ tàu cá giữ gìn vệ sinh môi trường chung, không vứt rác, xả thải bữa bãi; rác phải được để đúng nơi quy định để công ty môi trường thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý.

Trước đó vào đầu tháng 6/2026, phóng viên TTXVN đã phát chùm ảnh “Ô nhiễm nghiêm trọng tại khu neo đậu tàu, thuyền Lạch Vạn”, phản ánh khu neo, đậu tránh trú bão cho tàu cá tại cảng cá Lạch Vạn - một trong 5 khu neo đậu trọng điểm của tỉnh Nghệ An đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng ô nhiễm này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn cản trở việc tiếp cận, neo đậu tàu thuyền của ngư dân; đặt ra yêu cầu cấp bách đối với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng và cộng đồng ngư dân trong việc tăng cường thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển nghề cá bền vững.

Căn cứ Quyết định số 29/2023/QQD-UBND ngày 6/11/2023 UBND tỉnh Nghệ An quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 18/6/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 2636/SVHTTDL - TTBCXB đề nghị Chủ tịch UBND xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản đến Thông tấn xã Việt Nam; đồng thời báo cáo kết quả xử lý đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/6/2026.

Tác giả: Hải An

Nguồn tin: Báo Tin Tức