Bộ GD-ĐT kiểm tra sau vụ "mưa" điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang

Thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh dự thi môn Toán trên cả nước, với tổng cộng 4.028 bài thi đạt điểm 10.

Riêng tỉnh Tuyên Quang có 17.589 thí sinh tham dự kỳ thi và ghi nhận 154 điểm 10 môn Toán, chiếm gần 4% tổng số điểm 10 của cả nước. Nếu tính trên tổng số điểm 10 của toàn tỉnh ở tất cả các môn thi (242 điểm 10), riêng môn Toán chiếm tới gần 64%.

Về số lượng điểm 10 môn Toán, Tuyên Quang đứng thứ 11 trong số 34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ điểm 10 trên tổng số thí sinh dự thi, địa phương này đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau tỉnh Hà Tĩnh.

Điều gây chú ý là có tới 147 trong tổng số 154 điểm 10 môn Toán của tỉnh thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang, tương đương hơn 95% số điểm tuyệt đối của địa phương. Chỉ còn 7 điểm 10 xuất hiện ở các điểm thi khác.

Theo thông tin từ nhà trường, Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 323 thí sinh dự thi. Trong đó, hơn 145 em đạt điểm 10 tuyệt đối môn Toán. Hầu hết các thí sinh còn lại đều đạt từ 9 đến 9,75 điểm, rất ít em dưới 8 điểm và chỉ có một thí sinh đạt 7 điểm. Điểm trung bình môn Toán của toàn bộ học sinh trường đạt khoảng 9,58/10.

Đáng chú ý, các thí sinh này không chỉ đến từ lớp chuyên Toán mà còn thuộc nhiều lớp chuyên khác như Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học cùng một lớp bán chuyên.

Bên cạnh tỷ lệ điểm cao, dữ liệu điểm thi được công khai cũng khiến dư luận chú ý khi xuất hiện một nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh nằm trong cùng một dải liên tiếp, đạt kết quả vượt trội.

Theo thống kê, nhóm thí sinh này có điểm trung bình môn Toán lên tới 9,58. Trong đó, 299 em đạt từ 9 điểm trở lên và 154 em đạt điểm tuyệt đối.

Ngoài ra, nhiều nhóm thí sinh có số báo danh liền kề cùng đạt điểm 10 môn Toán. Những thống kê này nhanh chóng được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội và làm dấy lên nhiều nghi vấn về tính bất thường của kết quả thi.

Không ít ý kiến cũng đặt vấn đề khi điểm trung bình môn Toán của Trường THPT chuyên Tuyên Quang lên tới 9,58, cao hơn đáng kể so với điểm của nhiều trường THPT chuyên có truyền thống mạnh tại Hà Nội, Nghệ An hay Hà Tĩnh.

Đặc biệt, sự thay đổi này càng gây chú ý khi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Tuyên Quang không có bất kỳ thí sinh nào đạt điểm 10 môn Toán. Việc số lượng điểm tuyệt đối tăng từ 0 lên 154 chỉ sau một năm trở thành tâm điểm của dư luận.

Trước những thông tin trên, sáng 3/7, Bộ GD-ĐT cho biết sau khi công bố điểm thi và tiến hành rà soát, Bộ nhận thấy kết quả môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số nội dung cần được kiểm tra, làm rõ.

Theo Bộ GD-ĐT, ngày 2/7, đoàn công tác đã trực tiếp làm việc với tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan chức năng để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức kỳ thi.

Tác giả: Tuấn Khang

Nguồn tin: phunuvietnam.vn