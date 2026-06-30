Quân khu 4 kiểm tra đảm bảo an toàn Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại vị trí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; kiểm tra kết quả công tác chuẩn bị của các đơn vị, đánh giá một số tình hình; dự kiến phương án sử dụng lực lượng, phương tiện; vị trí bố trí, triển khai các lực lượng; khu vực ăn, nghỉ và các tuyến đường cơ động phục vụ các nhiệm vụ.

Đoàn công tác Quân khu 4 kiểm tra công tác bảo quản, bảo vệ cột mốc 460, Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra các vị trí hoạt động của chương trình tại Cửa khẩu Thanh Thủy, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ CHQS, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị Quân khu 4 trong công tác chuẩn bị. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương bổ sung, xây dựng kế hoạch SSCĐ, đảm bảo an ninh, an toàn, công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật; xây dựng các tình huống giả định và tổ chức luyện tập sát thực tế... góp phần bảo đảm thành công cho Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Tác giả: Hồ Việt

Nguồn tin: qdnd.vn