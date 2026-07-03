Bắt giữ thành công Nguyễn Thị Ngọc Nương SN 1998

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 01/7/2026, cho biết tổ công tác của Công an xã Hoà Trí đã phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Ngọc Nương (SN 1998) khi đang lẩn trốn trên địa bàn.

Được biết, Nguyễn Thị Ngọc Nương có đăng ký thường trú (theo Quyết định truy nã) tại thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Đây là đối tượng truy nã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ninh Hòa (cũ) ra Quyết định truy nã số 413/QĐTN-ĐKTMT ngày 18/02/2025 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nương - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội và bị khởi tố bị can, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng, Công an xã Hoà Trí đã trao đổi Công an phường Hòa Thắng phối hợp tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

Hiện đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Nương đã được bàn giao cho Công an phường Hòa Thắng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn