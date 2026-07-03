Nghệ An trước vận hội mới - Bài 1: Bứt phá từ lợi thế

Một góc khu công nghiệp VSIP Nghệ An 1, tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: VB

Lợi thế chiến lược tạo lực hút đầu tư

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn thứ 4 cả nước, sở hữu vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ. Nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, có đường biên giới dài gần 420 km tiếp giáp với Lào và là cửa ngõ ra biển của nước bạn Lào cũng như các quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS), địa phương này từ lâu được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thương khu vực.

Bên cạnh đó, với đường bờ biển dài 82 km cùng hệ thống cảng biển, trong đó có cảng Cửa Lò và cảng nước sâu Cửa Lò đang được đầu tư, Nghệ An sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển logistics, công nghiệp và thương mại quốc tế.

Những năm gần đây, việc đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo địa phương. Cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, đường ven biển, tuyến đường sắt Bắc - Nam, sân bay quốc tế Vinh cùng hệ thống cảng biển nước sâu đang tạo nên mạng lưới kết nối đa phương thức, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng không gian phát triển kinh tế của địa phương.

Tuy nhiên, lợi thế của Nghệ An không chỉ nằm ở vị trí địa lý. Địa phương này còn sớm xác định chiến lược phát triển công nghiệp làm động lực tăng trưởng, từ đó chủ động chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và cơ chế để đón dòng vốn đầu tư.

Năm 2007, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An được thành lập, mở ra giai đoạn phát triển mới cho công nghiệp địa phương. Từ nền tảng đó, hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn như VSIP, WHA Industrial Zone, Nam Cấm, Hoàng Mai... lần lượt hình thành, trở thành những điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đại diện Công ty TNHH VSIP Nghệ An đánh giá, địa phương có nhiều lợi thế nổi bật để phát triển công nghiệp nhờ quỹ đất rộng, chi phí cạnh tranh và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam được hưởng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư hạ tầng cũng như doanh nghiệp sản xuất.

Bên cạnh hạ tầng và vị trí địa lý, nguồn nhân lực đang trở thành một trong những lợi thế nổi bật của Nghệ An trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư.

Với dân số hơn 3,4 triệu người, Nghệ An sở hữu lực lượng lao động trẻ, dồi dào và có truyền thống hiếu học. Mỗi năm, Nghệ An có khoảng 60.000-70.000 người gia nhập lực lượng lao động, tạo nguồn cung nhân lực ổn định cho doanh nghiệp.

Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh hiện có hệ thống đào tạo tương đối hoàn chỉnh với 6 trường đại học, 11 trường cao đẳng cùng hàng chục cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để cung cấp nguồn lao động kỹ thuật cho các ngành công nghiệp hiện đại.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu ngày càng chú trọng chất lượng nhân sự, lực lượng lao động trẻ, năng động, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc quốc tế đang trở thành điểm cộng lớn của Nghệ An.

Đây cũng là một trong những yếu tố được các doanh nghiệp FDI đặc biệt quan tâm khi lựa chọn địa điểm đầu tư dài hạn.

Cải cách và đồng hành cùng doanh nghiệp

Những nỗ lực chuẩn bị hạ tầng, nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư trong nhiều năm qua đang giúp Nghệ An thu được những kết quả tích cực.

Sự hiện diện của các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp hàng đầu như VSIP và WHA… đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, kéo theo nhiều doanh nghiệp công nghệ và sản xuất quy mô lớn đến đầu tư.

Các khu công nghiệp VSIP hiện trở thành ‘thỏi nam châm’ thu hút dòng vốn công nghệ cao với sự hiện diện của nhiều tập đoàn FDI lớn như: Luxshare, Foxconn, Goertek... Qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư ở Nghệ An tiếp tục khởi sắc với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ; trong đó vốn FDI đạt 2,32 tỷ USD, xếp thứ 3 cả nước.

Kết quả này không phải ngẫu nhiên. Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sự hiện diện của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ là thành quả của quá trình chuẩn bị bài bản, kiên trì và nhất quán trong nhiều năm.

Ông Võ Trong Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (bên phải) trả lời phỏng vấn Nhadautu.vn. Ảnh: TH

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, bên cạnh lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và nguồn nhân lực, yếu tố mang tính quyết định chính là quyết tâm cải cách và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Nghệ An đang kiên trì xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án, từ giai đoạn khảo sát, triển khai đến vận hành sản xuất.

Hiện, Nghệ An đang triển khai phương châm ‘5 sẵn sàng’, gồm: sẵn sàng về quy hoạch; sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; sẵn sàng về mặt bằng; sẵn sàng về nhân lực; và sẵn sàng cải cách thực chất.

"Chúng tôi luôn xác định thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương", Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Để tiếp tục duy trì sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, Nghệ An đang tập trung thực hiện ba nhóm nhiệm vụ chiến lược. Trước hết là chuẩn bị đầy đủ nền tảng phát triển, bao gồm hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, năng lượng, logistics, quỹ đất sạch và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thứ hai, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, chủ động tiếp cận các tập đoàn đa quốc gia dẫn dắt chuỗi cung ứng toàn cầu, tập trung vào các thị trường chiến lược như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu.

Thứ ba, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương dành cho Nghệ An, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư.

Từ một vùng đất giàu tiềm năng, Nghệ An đang chuyển mình trở thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ. Khi hạ tầng, môi trường đầu tư và nguồn nhân lực tiếp tục được hoàn thiện, địa phương không chỉ gia tăng sức hút đối với dòng vốn trong và ngoài nước mà còn từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp, logistics và sản xuất mới của khu vực. Đó cũng là nền tảng để Nghệ An bước vào một vận hội phát triển mới với khát vọng bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn