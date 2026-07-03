Tàu cá chìm gần Cô Tô, 1 người mất tích

Rạng sáng 3/7, tàu cá QN-90568-TS do ông Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại khu phố Phú Hải, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng gặp sự cố và bị chìm tại khu vực gần đặc khu Cô Tô.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm người mất tích.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Quảng Hà, vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ cùng ngày, thời điểm gặp nạn, trên tàu có 7 người, gồm chủ tàu và 6 lao động.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Quảng Hà phối hợp với Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh, lực lượng Kiểm ngư, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan chức năng xác minh vụ việc, huy động lực lượng và phương tiện triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Đến nay, 6 thuyền viên đã được cứu an toàn, riêng ông Nguyễn Văn Thành, chủ tàu kiêm thuyền trưởng, vẫn đang mất tích. Các lực lượng chức năng tiếp tục khẩn trương tìm kiếm tại khu vực tàu gặp nạn.

Cùng với công tác tìm kiếm trên biển, lãnh đạo UBND xã Quảng Hà đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Thành, đồng thời phối hợp với người thân nắm bắt thông tin phục vụ quá trình tìm kiếm.

Hiện UBND xã Quảng Hà tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì công tác tìm kiếm người mất tích, cập nhật diễn biến vụ việc và báo cáo các cơ quan liên quan. Nguyên nhân vụ tàu cá bị chìm đang được xác minh, làm rõ.

Tác giả: Trang Vân

Nguồn tin: congly.vn