Vụ Hậu “pháo”: Nhiều bị cáo được đề nghị giảm án

Sau ba ngày tạm dừng phiên tòa để bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn) thương lượng với các nhà đầu tư trong vụ dự án Sân bay Nha Trang, sáng 3/7, phiên tòa tiếp tục với phần luận tội.

Đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử chuyển từ tù giam sang tù cho hưởng án treo đối với hai cựu Thiếu tướng quân đội là bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu).

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm.

Lý do đại diện Viện kiểm sát đề nghị chuyển từ tù giam sang tù cho hưởng án treo được giải thích là bị cáo Quang đã nộp thêm 2,5 tỷ đồng và bị cáo Cường đã nộp thêm 2 tỷ đồng để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án. Hai bị cáo cũng thừa nhận sai phạm trong quá trình xét xử phúc thẩm. Ngoài ra, hai bị cáo còn được một số cơ quan có đơn xin giảm án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, hai bị cáo Cường và Quang cùng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” do sai phạm trong việc giao 63 ha đất Sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (chị ruột Nguyễn Văn Hậu), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cũng được đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hằng bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu tại phiên tòa phúc thẩm.

Sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Hằng đã thay bị cáo nộp thêm 5 tỷ đồng, đồng thời cam kết dùng 6 bất động sản, 33 miếng vàng, 10 tài khoản ngân hàng đứng tên bị cáo Hằng để bồi thường hậu quả vụ án.

Nhận thấy đây là những tình tiết mới nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hằng từ 7 năm 6 tháng tù xuống 5 năm 6 tháng tù đến 6 năm tù.

Bị cáo Trần Hữu Định (bạn thân Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á) cũng được đại diện Viện kiểm sát đề nghị giảm nhẹ hình phạt từ 8 năm 6 tháng tù xuống 6 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lý do bị cáo Định được đề nghị giảm nhẹ hình phạt vì vợ bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất hợp pháp và được 38 bị hại có đơn xin giảm nhẹ.

Các bị hại (là những người mua đất dự án) tại phiên tòa phúc thẩm.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, tại phiên tòa phúc thẩm có nhiều bị hại đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Hậu. Về việc này, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, mặc dù thấu hiểu sự bức xúc của các bị hại khi phải bỏ ra số tiền lớn mà chưa nhận được đất lại phải tốn kém chi phí, thời gian theo đuổi vụ kiện, nhưng quyết định hình phạt cần dựa trên sự cân đối giữa hành vi phạm tội và nỗ lực khắc phục của bị cáo.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu dù đang là phạm nhân chấp hành án 30 năm tù trong vụ án khác liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo, nhưng bị cáo Hậu vẫn luôn thể hiện mong muốn được khắc phục hậu quả cho những người đã ký hợp đồng mua đất với mình trong vụ án này.

Bị cáo Hậu đã cam kết dùng 2.148 bất động sản đứng tên cá nhân và các công ty liên quan, cùng với số tiền trên 46 tỷ đồng còn lại (sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở các vụ án khác) để bồi thường cho các nhà đầu tư.

Do đó, mức án 11 năm tù mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Hậu là đúng pháp luật và có căn cứ, đảm bảo tính nghiêm minh nhưng cũng ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả rất lớn từ phía bị cáo.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát yêu cầu bị cáo Hậu cần có thái độ tôn trọng, chuẩn mực hơn với các bị hại trong quá trình xét xử, bởi họ đều là những người đáng tuổi cha, chú, anh, chị của bị cáo.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu không kháng cáo về hình phạt nhưng cho rằng, đã có nhà đầu tư muốn bỏ tiền khắc phục hậu quả để nhận lại dự án Sân bay Nha Trang. Ngân hàng MB đã phát hành chứng thư bảo lãnh trị giá 6.970 tỷ đồng để bảo đảm việc này.

Bị cáo Hậu cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm chưa ghi nhận chứng thư nói trên vào việc xác định khắc phục hậu quả vụ án. Về nội dung này, đại diện Viện kiểm sát không chấp nhận với lý do, nhà đầu tư đã chấm dứt các giao dịch chuyển nhượng cổ phần tại dự án. Ngân hàng MB cũng đã thu hồi các bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Theo đại diện Viện kiểm sát, hợp đồng chuyển nhượng đất tại Sân bay Nha Trang do Tập đoàn Phúc Sơn ký với các nhà đầu tư là giao dịch vô hiệu do có yếu tố lừa dối. Do đó, bị cáo Hậu phải chịu trách nhiệm và liên đới bồi thường.

Theo bản án sơ thẩm, hai bị cáo trong vụ án là cựu Thiếu tướng quân đội cùng nhóm lãnh đạo, cán bộ tỉnh Khánh Hòa đã giao sai quy định 63ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn vào năm 2016.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cùng Tập đoàn Phúc Sơn triển khai dự án tại đây. Và dù chưa đủ điều kiện, nhưng bị cáo Hậu và Tập đoàn Phúc Sơn vẫn bán cho gần 700 khách hàng, thu về hơn 7.032 tỷ đồng. Đến nay, không thể giao đất cho các nhà đầu tư.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân