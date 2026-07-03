Thói quen lành mạnh giúp duy trì sức khỏe, làm chậm quá trình lão hóa sau tuổi 60

Ảnh minh họa.

Lão hóa là quá trình tự nhiên mà ai cũng trải qua, song tốc độ thay đổi của cơ thể ở mỗi người không giống nhau. Bên cạnh tuổi tác và yếu tố di truyền, lối sống hằng ngày có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe, vóc dáng và vẻ ngoài. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng một số thói quen lành mạnh có thể giúp duy trì sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần làm chậm quá trình lão hóa.

Duy trì khối cơ khi còn trẻ: Theo Times of India, duy trì khối cơ từ khi còn trẻ là một trong những cách hiệu quả giúp phụ nữ làm chậm quá trình lão hóa. Khối cơ giữ vóc dáng cân đối, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết, tăng cường trao đổi chất và bảo vệ xương khớp.

Để duy trì khối cơ, phụ nữ nên tập các bài kháng lực như nâng tạ, squat, chống đẩy khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Bên cạnh đó, cần bổ sung đủ protein từ thịt nạc, cá, trứng, sữa, các loại đậu trong mỗi bữa ăn để hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp. Ngủ đủ giấc, duy trì vận động hằng ngày cũng giúp bảo vệ cơ bắp hiệu quả.

Ảnh minh họa.

Chăm sóc hệ vi sinh đường ruột: Đường ruột đảm nhiệm chức năng tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch. Khi hệ vi sinh đường ruột cân bằng, quá trình hấp thu vitamin, khoáng chất diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời giúp giảm nguy cơ viêm mạn tính - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh như béo phì, tiểu đường, tim mạch và suy giảm miễn dịch. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh còn giúp làn da đẹp, giảm táo bón, đầy hơi và hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý.

Để đường ruột khỏe mạnh, phụ nữ nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm lên men, sữa chua và uống đủ nước, theo Health Shots.

Duy trì vận động mỗi ngày: Hoạt động thể chất là một trong những "chìa khóa" quan trọng giúp người lớn tuổi duy trì sức khỏe. Đi bộ, đạp xe, bơi lội, tập dưỡng sinh hay yoga đều là những hình thức vận động phù hợp sau tuổi 60.

Ảnh minh họa.

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người cao tuổi nên duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Việc vận động thường xuyên không chỉ giúp tim mạch khỏe mạnh mà còn hỗ trợ duy trì khối lượng cơ, bảo vệ xương khớp và giảm nguy cơ té ngã.

Ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng: Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc làm chậm quá trình lão hóa. Người trên 60 tuổi nên tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, cá và thực phẩm giàu protein chất lượng cao.

Đồng thời, cần hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhiều đường, muối và chất béo bão hòa để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường và tăng huyết áp.

Việc bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D và vitamin B12 cũng rất cần thiết nhằm duy trì sức khỏe xương và hệ thần kinh.

Ngủ đủ và ngủ đúng giờ: Giấc ngủ chất lượng giúp cơ thể phục hồi, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chức năng não bộ.

Ảnh minh họa.

Người lớn tuổi thường gặp tình trạng khó ngủ hoặc thức giấc giữa đêm. Vì vậy, nên duy trì giờ đi ngủ cố định, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ và tạo không gian nghỉ ngơi yên tĩnh để cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giữ cho não bộ luôn hoạt động: Lão hóa không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể mà còn tác động đến trí nhớ và khả năng nhận thức.

Ảnh minh họa.

Đọc sách, chơi cờ, học một kỹ năng mới, làm vườn hay tham gia các hoạt động cộng đồng đều là những cách giúp kích thích não bộ hoạt động, góp phần giảm nguy cơ suy giảm nhận thức khi về già.

Duy trì các mối quan hệ xã hội: Nhiều nghiên cứu cho thấy người cao tuổi thường xuyên giao tiếp với gia đình, bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội có xu hướng ít bị cô đơn, trầm cảm hơn.

Những cuộc trò chuyện, buổi gặp gỡ hay hoạt động tình nguyện không chỉ mang lại niềm vui mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Khám sức khỏe định kỳ: Sau tuổi 60, nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch hay loãng xương tăng lên đáng kể.

Ảnh minh họa.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe để có hướng điều trị và kiểm soát kịp thời, từ đó giảm nguy cơ biến chứng.

Kiểm soát căng thẳng: Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ miễn dịch, tim mạch và sức khỏe tinh thần.

Người cao tuổi nên dành thời gian thư giãn, thiền, tập hít thở sâu, nghe nhạc hoặc theo đuổi sở thích cá nhân để cân bằng cảm xúc và duy trì tinh thần lạc quan.

Không hút thuốc, hạn chế rượu bia: Hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia là những yếu tố làm tăng tốc quá trình lão hóa, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Việc từ bỏ thuốc lá và sử dụng đồ uống có cồn ở mức phù hợp sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ảnh minh họa.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lão hóa là quá trình tự nhiên không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc duy trì những thói quen sống lành mạnh từ sớm và kiên trì thực hiện sau tuổi 60 có thể giúp nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống năng động hơn trong những năm tháng tuổi già.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn