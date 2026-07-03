Tỉnh Nghệ An được biểu dương về kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong 6 tháng đầu năm 2026

Tại Thông báo số 334/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia đánh giá trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các cấp đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực triển khai khối lượng công việc lớn và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, nổi bật.

Ban Chỉ đạo quốc gia ghi nhận, biểu dương một số đơn vị tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và một số Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, trong đó có Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An.

Để đạt được mục tiêu từ nay đến cuối năm 2026 tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo các cấp huy động tối đa nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm, trước mắt là mục tiêu tới cuối năm 2026. Yêu cầu bám sát cơ sở, ứng dụng triệt để khoa học công nghệ vào xử lý dữ liệu và lấy mẫu diện rộng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn và nhân rộng những cách làm sáng tạo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ nhằm khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho Chiến dịch 500 ngày đêm, thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các chính sách đối với người có công, cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hành lang pháp lý đầy đủ, tập trung hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trong tháng 7/2027.

Ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm cũng như cả giai đoạn. Chủ động nghiên cứu đầu tư, nâng cấp công nghệ giám định ADN; trung tâm quản lý, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ các các điều kiện thiết yếu bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính trong dài hạn.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và rà phá bom mìn, trong đó ưu tiên trọng tâm tập trung phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, thực tiễn hồ sơ 250 trận đánh, chiến dịch lớn để tìm kiếm, quy tập tại các khu vực có thông tin mộ tập thể. Tiếp tục đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với Lào, Cam-pu-chia nhằm tháo gỡ kịp thời, triệt để các vướng mắc trên thực địa, đẩy nhanh tiến độ quy tập. Đồng thời, thúc đẩy đàm phán, hợp tác, khai thác thông tin, dữ liệu, kỷ vật chiến tranh từ các đối tác Hoa Kỳ, Úc, Hàn Quốc...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố và cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt hơn với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa trong đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực để quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt kết quả bước đầu tích cực và ấn tượng. Đến nay đã tìm kiếm và quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa có thông tin đối với gần 17.000 mộ liệt sĩ; đã khảo sát, xác minh thông tin các địa điểm có mộ liệt sĩ tập thể và bước đầu đã đạt được kết quả rất tốt. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được Bộ Công an triển khai đặc biệt tích cực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Mặc dù thời gian triển khai chưa nhiều nhưng đến nay đã tiếp nhận khoảng 53.000 mẫu; đồng bộ kết quả vào cơ sở dữ liệu gần 18.000 mẫu; đã xác định được danh tính 25 liệt sĩ và trao thông báo tới thân nhân liệt sĩ.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn