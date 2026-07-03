Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Lam

Đáng lo ngại, nhiều loài cá tự nhiên cũng đồng loạt nổi trắng bụng trên mặt sông, khiến người dân và chính quyền địa phương lo ngại về những diễn biến bất thường của môi trường nước.

Ngày 2/7, dọc tuyến sông Lam chảy qua địa bàn xã Tam Thái (Nghệ An), nhiều hộ nuôi cá lồng hối hả thu gom những con cá chết nổi kín mặt nước. Không khí ảm đạm bao trùm khu vực bến sông khi thành quả lao động sau nhiều tháng chăm sóc gần như mất trắng chỉ trong thời gian ngắn.

Theo UBND xã Tam Thái, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ những ngày cuối tháng 6 và diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Đến nay, khoảng 35 lồng nuôi của người dân bị ảnh hưởng, với số lượng cá chết ước gần 1 tấn.

Hàng tấn cá nuôi của người dân chết bất thường, gây thiệt hại lớn.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận nguồn nước trên sông Lam tại khu vực này có dấu hiệu bất thường khi chuyển sang màu nâu sẫm, xuất hiện nhiều cặn lơ lửng.

Trong khi đó, số cá chết không có biểu hiện đặc trưng của các bệnh truyền nhiễm như xuất huyết hay tổn thương ngoài da, khiến việc xác định nguyên nhân chưa thể kết luận.

Để làm rõ vụ việc, UBND xã Tam Thái đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp lấy mẫu nước, mẫu cá phục vụ xét nghiệm, xác định nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý nhằm hạn chế thiệt hại và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Điều khiến người dân lo ngại là không chỉ cá nuôi trong lồng bè bị chết mà nhiều loài cá tự nhiên trên sông Lam cũng đồng loạt nổi lên mặt nước. Từ sáng 2/7, dọc nhiều đoạn sông xuất hiện hàng loạt cá mè, cá chép, cá trôi, cá ngạnh, cá mương... chết nổi.

Thậm chí, những con cá bọp (cá rầm xanh) nặng khoảng 8kg cũng không tránh khỏi tình trạng này.

Anh Lương Văn Hà cho biết, hiện tượng cá chết xảy ra ở nhiều tầng nước khác nhau. “Gần như loài cá nào cũng bị ảnh hưởng. Cá ngạnh vốn sống dưới đáy sông cũng chết, còn cá mương thường bơi ở tầng mặt cũng nổi trắng bụng. Đây là hiện tượng rất bất thường”, anh Hà chia sẻ.

Tại xã Tam Quang, nhiều hộ nuôi cá lồng cũng đang chịu thiệt hại nặng nề. Theo bà Kha Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, cá bắt đầu chết từ đầu tháng 6 và số lượng tăng nhanh trong những ngày gần đây.

Thống kê sơ bộ cho thấy, địa phương có khoảng 35 hộ nuôi bị ảnh hưởng, gần 2 tấn cá chết, chủ yếu là cá trắm và cá ghé.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn, chính quyền xã đã cử cán bộ xuống từng hộ dân hướng dẫn thu gom, tiêu hủy cá chết đúng quy định, theo dõi diễn biến chất lượng nguồn nước và khuyến cáo người dân tạm thời chưa thả nuôi lứa cá mới nhằm giảm thiểu rủi ro.

Đồng thời, UBND xã Tam Quang cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân, đánh giá mức độ ảnh hưởng và có giải pháp xử lý phù hợp.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn