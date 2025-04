Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND tỉnh xử lý dứt điểm vi phạm ở Phà Lài, Huyện Con Cuông

Theo các cơ quan báo chí phản ánh, nhiều năm nay, chính quyền địa phương đã ban hành hàng loạt văn bản yêu cầu các chủ nhà hàng nổi ở Phà Lài nằm trên sông Giăng đoạn qua xã Môn Sơn (huyện Con Cuông) phải ngừng hoạt động, tháo dỡ những công trình vi phạm... nhưng những hộ dân này vẫn không chấp hành. Đầu năm 2025, huyện Con Cuông đã thành lập ban cưỡng chế nhưng cho đến nay, việc cưỡng chế vẫn chưa được tiến hành, thậm chí rào chắn mà chính quyền dựng lên xung quanh đập cũng bị ai đó phá dỡ. Việc xử lý vi phạm ở Phà Lài lâm vào bế tắc suốt nhiều năm qua, khi mà các hộ dân không chấp hành yêu cầu của chính quyền địa phương. Đã có rất nhiều giải pháp được tiến hành, cùng với đó là hàng loạt cuộc đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện Con Cuông với các hộ dân vi phạm, nhưng vụ việc vẫn không được xử lý dứt điểm.

Tình trạng vi phạm của các chủ nhà hàng nổi ở Phà Lài đã được báo chí phản ánh trong suốt nhiều năm vừa qua, gây bức xúc trong dư luận xã hội và làm méo mó hình ảnh về du lịch của Nghệ An trong mắt du khách trong và ngoài nước. Để xây dựng môi trường du lịch chuyên nghiệp, thân thiện với thiên nhiên, nhằm thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư về du lịch vào tỉnh Nghệ An, căn cứ Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 06/11/2025của UBND tỉnh Nghệ An quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin đăng, phát trên báo chí, thông tin phản ánh trên mạng xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm của một số chủ nhà hàng nổi Sông Giăng, huyện Con Cuông.

Ngày 12/4, UBND tỉnh đã có văn bản về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm của các nhà hàng nổi ở Phà Lài trên sông Giăng đoạn qua xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao Chủ tịch UBND huyện Con Cuông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và giải quyết dứt điểm vấn đề các cơ quan báo chí phản ánh; xử lý hoặc đề xuất các cơ quan có thẩm quyền liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Hạn báo cáo trước ngày 25/4/2025.

Tác giả: Vân Anh - Phòng TTBCXB

Nguồn tin: vhttdl.nghean.gov.vn