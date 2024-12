Nghệ An: Tạm dừng đón khách du lịch tại đập Pha Lài

Thực hiện Thông báo kết luận số 141 ngày 31/10/2024 của UBND huyện về Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị liên ngành xử lý những vướng mắc tại khu vực đập Pha Lài trên sông Giăng, xã Môn Sơn. UBND huyện đã tiến hành kiểm tra và sẽ xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động du lịch tại khu vực đập Pha Lài để đảm bảo hoạt động du lịch đi vào khuôn khổ, theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan, đặc biệt là vấn đề an toàn cho du khách.

Vì vậy, UBND huyện Con Cuông đề nghị Công ty TNHH dịch vụ và du lịch VSC, hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu vực đập Pha Lài và trên sông Giăng: Tạm ngừng hoạt động đón khách tham quan, các dịch vụ ăn uống, vận tải tiện thủy nội địa tại khu vực từ đập Pha Lài lên thượng khe do đơn vị quản lý và các hộ gia đình đang kinh doanh dịch vụ du lịch.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ 12/12 cho đến khi có thông báo mới của nhà chức trách. Công ty TNHH dịch vụ và du lịch VSC, hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch tại đây cũng được đề nghị tiến hành tháo dỡ các công trình vi về các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên và môi trường hoàn thành xong trước ngày 20/12/2024.

Đập Pha Lài. Ảnh: Sinhquyennghenn

UBND huyện cũng đề nghị UBND các xã, thị trấn trong thời gian này tăng cường tuyên truyền thực hiện theo kết luận số 141/KL-UBND ngày 31/10/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông đến cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn được biết và triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Công an huyện, xã Môn Sơn, Đồn biên phòng Môn Sơn được đề nghị thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức làm tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dừng đưa khách tham quan điểm du lịch tại đập Pha Lài để đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch cho đến lúc có thông báo mới của chính quyền huyện này.

