Số lượng nguyện vọng 1 tăng vọt, dự báo điểm chuẩn đại học sẽ tăng

Điểm chuẩn khối kinh tế dự báo tăng nhiều nhất Ông Phạm Thái Sơn nhận định các ngành khối kinh tế điểm chuẩn tăng nhiều nhất ở Trường đại học Công Thương TP.HCM. Nguyên nhân chính do số lượng nguyện vọng 1 lớn. Trong đó ngành marketing, kinh doanh quốc tế có đến 4.000 nguyện vọng 1 mỗi ngành. Logistics và quản lý chuỗi cung ứng chỉ có 60 chỉ tiêu nhưng có đến 2.000 nguyện vọng 1. Do đó dự kiến điểm chuẩn các ngành này có thể lên đến 24 - 24,5 điểm. Các ngành còn lại điểm chuẩn có thể tăng nhẹ so với năm 2023. 6 lần lọc ảo Ngày 13-8, Bộ GD-ĐT bắt đầu quá trình lọc ảo, kéo dài đến 17-8. Sẽ có 6 lần lọc ảo trong 5 ngày. Song song đó, hai nhóm lọc ảo phía Bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì và phía Nam do Đại học Quốc gia TP.HCM chủ trì cũng tiến hành lọc ảo. 16h ngày 17-8, Bộ GD-ĐT trả kết quả lọc ảo lần cuối cùng cho các trường đại học. Dựa trên kết quả này, các trường xác định và công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức. Đồng loạt công bố điểm chuẩn từ chiều 17-8 Nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối 17-8, ngay sau khi kết thúc lọc ảo nguyện vọng xét tuyển đại học 2024. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 chậm nhất lúc 17h ngày 19-8. Phụ huynh và thí sinh đến tìm hiểu thông tin và nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM năm 2024 - Ảnh: NHƯ HÙNG Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo nhiều trường đại học cho biết sẽ công bố điểm chuẩn chính thức ngay sau khi nhận dữ liệu kết quả xử lý nguyện vọng lần 6 từ Bộ GD-ĐT. Cụ thể, từ 17h ngày 17-8, các trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Công nghệ TP.HCM, Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Gia Định, Nha Trang và các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM như Kinh tế - Luật, Quốc tế sẽ công bố điểm chuẩn. Từ 19h ngày 17-8, các trường đại học Luật TP.HCM, Công Thương TP.HCM, Hoa Sen, Kinh tế TP.HCM, Việt - Đức, Khoa học xã hội và Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM)... sẽ công bố điểm chuẩn. Nhiều trường tư như Nguyễn Tất Thành, Văn Lang, Văn Hiến, Quốc tế Hồng Bàng... sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 18-8.