Tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An: Tận dụng cơ hội cuối cùng để đổi nguyện vọng

Theo kế hoạch, từ ngày 9/6, sở GD&ĐT tiến hành chấm thi. Năm nay, Nghệ An có hơn 44 nghìn thí sinh dự thi vào lớp 10, tăng 7 nghìn em so với năm học trước. Ngoài môn Tiếng Anh thi trắc nghiệm, 2 môn Toán và Ngữ văn đều thi tự luận. Nghệ An cũng huy động số lượng giáo viên chấm thi nhiều nhất từ trước đến nay với gần 600 cán bộ, giáo viên. Dự kiến việc chấm thi sẽ hoàn thành trong 1 tuần và đến giữa tháng 6, sở GD&ĐT công bố điểm thi.