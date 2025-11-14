Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa được tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên

Một tiết học ngoại khóa của thầy trò Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã vùng cao, biên giới Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Quy định cụ thể như sau: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, UBND cấp xã tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của sở; các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã.

Đối với chủ tịch UBND cấp xã: thực hiện việc điều động, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Quyết định tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại cơ quan, địa phương khác về công tác tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Quyết định chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ quan, địa phương khác.

Đối với giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: thực hiện việc điều động, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động giữa các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý;

Chủ trì, phối hợp với UBND cấp xã thực hiện việc điều động, biệt phái nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động giữa cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ sở giáo dục thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã; giữa cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã này và cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã khác;

Quyết định tiếp nhận nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại cơ quan, địa phương khác về công tác tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý;

Quyết định chuyển công tác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức, người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý đến cơ quan, địa phương khác.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, tại Thanh Hóa, trước ngày 1-7-2025, khi còn chính quyền cấp huyện, việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính trong ngành giáo dục từ bậc học mầm non đến THCS thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên hành chính cấp THPT thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, các chế độ cho giáo viên Theo quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; thay đổi vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng; chế độ thôi việc, hưu trí và các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thay đổi chức danh nghề nghiệp; thay đổi vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng; chế độ thôi việc, hưu trí và các chế độ, chính sách khác đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, viên chức và người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của sở.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: tuoitre.vn