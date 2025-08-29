Nhiều trường học có đồng phục 'rườm rà', lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nói gì?

Sân trường một trường tiểu học tại Đắk Lắk, học sinh lớp 1 tựu trường với nhiều đồng phục - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 28-8, bà Võ Thị Minh Duyên - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk - cho biết đã nắm thông tin một số trường có đồng phục "rườm rà" và đã có chỉ đạo chấn chỉnh.

Đã có 2 đồng phục, nay trường đề xuất thêm 1 bộ mới

Gần đây nhất, phụ huynh một trường tiểu học ở phường Tân Lập (Đắk Lắk) phản ánh đầu năm học mới, nhà trường bất ngờ đề xuất phụ huynh mua thêm một mẫu đồng phục mới cho học sinh lớp 1, dù trước đó đã quy định 2 bộ đồng phục mỗi tuần.

Theo quy định cũ, học sinh mặc quần hoặc váy nâu kèm áo trắng (270.000 đồng/bộ) vào thứ hai và những ngày lễ lớn.

Các ngày còn lại mặc quần sẫm màu, áo trắng, cùng đồng phục thể dục gồm áo khoác và mũ.

Tuy nhiên đầu năm nay nhà trường lại đưa ra thêm mẫu đồng phục quần xanh, áo vàng để mặc vào cuối tuần và các dịp ngoại khóa.

Đáng chú ý, trong thông báo gửi đến phụ huynh ngày 11-8 khiến nhiều phụ huynh đã mua quần xanh/đen, áo trắng cho con. "Nhà trường thông báo muộn, gây lãng phí vì phụ huynh đã may đủ đồng phục từ trước", một phụ huynh nói.

Một trong những đồng phục tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng - Ảnh tư liệu

Trao đổi về vấn đề này, hiệu trưởng trường thừa nhận có thiếu sót khi đưa thêm quy định đồng phục mới mà chưa kịp lấy ý kiến đầy đủ của phụ huynh.

Bà cho biết các năm trước, vào dịp ngoại khóa, nhiều phụ huynh tự mua trang phục khác nhau cho con, dẫn đến tình trạng mỗi lớp, mỗi học sinh một kiểu. Nhà trường muốn có thêm một bộ đồng phục chung để hình ảnh tập thể đồng đều, chuyên nghiệp hơn.

"Tuy nhiên đây mới là đề xuất cho học sinh lớp 1, chưa phải quyết định cuối cùng. Chúng tôi sẽ họp phụ huynh đầu năm để lấy ý kiến. Nếu phụ huynh không đồng ý, nhà trường sẽ không triển khai", hiệu trưởng cam kết.

Một số bạn đọc, phụ huynh cũng phản ánh có tình trạng nhà trường cung cấp cặp sách, logo, khăn quàng, áo thể dục,... theo thương hiệu riêng. Điều này cũng khiến phụ huynh lúng túng và lãng phí khi mùa tựu trường rất nhiều chi phí phải chi...

Đồng phục cần đơn giản, mặc 1 lần/tuần

Trước đó Tuổi Trẻ Online phản ánh, Trường tiểu học Lý Tự Trọng tại xã Ea Đrăng cũng từng gây xôn xao khi thay đổi màu đồng phục liên tục trong ba năm liền.

Phụ huynh phản ứng vì quá rắc rối, khó nhớ và tốn kém. Sau phản ánh, chính quyền địa phương yêu cầu dừng triển khai, nhà trường cũng cam kết không may thêm mẫu mới và hoàn trả tiền đã thu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đề nghị đồng phục học sinh phải đơn giản, tránh rườm rà, gây lãng phí - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Liên quan đến vấn đề này, bà Võ Thị Minh Duyên - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk - nhấn mạnh việc mặc đồng phục hiện được thực hiện theo thông tư 26 ngày 30-9-2009 và công văn 6100 ngày 6-9-2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo quy định, đồng phục nhằm tạo sự bình đẳng, xây dựng môi trường học tập văn hóa, nhưng không bắt buộc hằng ngày. Học sinh chỉ cần mặc đồng phục 1 buổi/tuần nếu phụ huynh có đề nghị.

Việc chọn mẫu đồng phục phải đơn giản, ổn định, phù hợp lứa tuổi, được hội đồng trường thông qua và thống nhất với ban đại diện cha mẹ học sinh. Gia đình có thể tự mua theo mẫu, nhà trường không được tự ý thay đổi hoặc ép buộc học sinh may mới vào đầu năm học.

"Nhiều năm qua, các cơ sở giáo dục trong tỉnh cơ bản thực hiện đúng. Tuy nhiên một số nơi còn lúng túng, chưa nắm rõ quy định. Mỗi đầu năm học, sở đều có văn bản nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu chấn chỉnh ngay nếu phát hiện trường hợp chưa đúng", bà Duyên cho biết.

Tác giả: Minh Phương - Tâm An

Nguồn tin: tuoitre.vn