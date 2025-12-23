Học sinh lớp 1 bị cô giáo véo chảy máu tai, phụ huynh bức xúc đăng mạng

Theo báo cáo, vào lúc 16 giờ 10 phút chiều ngày 19/12/2025 học sinh T. Th.K học lớp 1/2 do cô giáo Tr.T.T.T chủ nhiệm, em viết bài nhưng viết sai nhiều lần, cô giáo chủ nhiệm lại gần và cầm tay hướng dẫn em sửa lại nhưng sau đó em vẫn tiếp tục viết sai. Do không kiềm chế được cô giáo đã lấy tay véo tai học sinh 1 cái (lúc đó không có máu như hình phụ huynh chụp và quay đăng lên mạng, học sinh cũng không khóc) nên cô giáo vẫn tiếp tục hướng dẫn cho học sinh viết lại bài.

Hình ảnh phụ huynh chụp đăng lên mạng xã hội

Đến 17 giờ tan trường, học sinh về nhà, phụ huynh phát hiện con có vết thương và đã điện thoại cho cô T. Sau đó cô T. đã đến nhà gặp trình bày lại sự việc, xin lỗi học sinh, phụ huynh và bôi thuốc cho học sinh. Ba của học sinh K. chấp nhận lời xin lỗi của cô giáo, còn mẹ của em không tiếp chuyện với cô T.

Sau đó phụ huynh đã chở em K. đến gặp cô hiệu trưởng trình bày sự việc. Hiệu trưởng đã tiếp nhận ý kiến của phụ huynh, động viên phụ huynh, thay mặt cô giáo xin lỗi học sinh phụ huynh. Hiệu trưởng đã kiểm tra vết thương của học sinh (có thấy xước nhẹ phía tai, lúc này không có máu) trao đổi với phụ huynh sẽ tìm hiểu sự việc, yêu cầu cô giáo tường trình báo cáo lại sự việc cho nhà trường và nhà trường sẽ làm rõ rồi trả lời phụ huynh vào thứ 2 (ngày 22/12), phụ huynh đã đồng ý và đi về.

Về phía nhà trường sau khi nghe phụ huynh phản ánh, Hiệu trưởng đã gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm yêu cầu kiểm điểm và báo cáo lại sự việc, yêu cầu khối trưởng báo cáo, yêu cầu Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiểm tra trích xuất camera đề kiểm tra và làm rõ sự việc và trả lời phụ huynh vào sáng thứ Hai. 17 giờ 10 ngày 20/12, phụ huynh đăng lên mạng xã hội trang facebook “Chợ An Thới. Phú Quốc”

Sau khi nhận được thông tin bài đăng trên mạng, nhà trường đã đến gặp phụ huynh, phụ huynh để trao đổi sự việc. Phụ huynh vẫn đồng ý với quan điểm của nhà trường nhưng do giận cô giáo nên đăng bài lên mạng. Trong khi đó cô giáo cũng đã đến gia đình xin lỗi phụ huynh và học sinh, thừa nhận do không kiềm chế được mà cô có hành động việc làm chưa đúng với học sinh. Hiện phụ huynh đã gỡ bài đăng.

Bà Nguyễn Thị Hát, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng: Những hành vi xúc phạm danh dự, thân thể, học sinh là những việc nhà trường nghiêm cấm giáo viên, ngay từ đầu mỗi năm học và trong các kỳ họp hội đồng nhà trường thường xuyên nhắc nhở để giáo viên ghi nhớ và thực hiện tốt. Song trong quá trình giảng dạy vẫn có giáo viên thực hiện chưa nghiêm. Nhà trường sẽ làm rõ sự việc và xử lý mức độ vi phạm của giáo viên, sau đó sẽ báo cáo cụ thể với các cấp.

Tác giả: Lam Hiếu

Nguồn tin: vov.vn