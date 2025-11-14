Hà Tĩnh có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận ông Bùi Nhân Sâm (SN 1971), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 14/11/2025, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Bùi Nhân Sâm

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 58-QĐ/TU về việc điều động, phân công công tác đối với ông Bùi Nhân Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Theo quyết định, ông Bùi Nhân Sâm được điều động đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh từ ngày 14/11/2025 để cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quyết định nêu rõ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung theo quy định.

Ông Bùi Nhân Sâm, quê quán xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Chính trị học. Ông Sâm xuất phát là giáo viên môn Sinh Học, từng trải qua nhiều chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn (cũ), Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tác giả: Hồ Thắng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn