Giáo viên chủ nhiệm căng thẳng vì như người "đòi nợ thuê"

Ảnh minh họa

Nhà trường liên tục nhắc nhở, phụ huynh chậm đóng

Bước sang năm học 2025–2026, khi học sinh các cấp được miễn học phí, không ít GVCN bày tỏ sự vui mừng vì áp lực thu phí được tháo gỡ phần nào, tạo điều kiện để họ tập trung hơn vào nhiệm vụ giảng dạy và quản lý lớp học.

Tuy nhiên, nhiều GVCN cho biết vẫn cảm thấy mệt mỏi khi ngoài học phí, còn tồn tại nhiều khoản thu khác. Trong khi nhà trường liên tục nhắc nhở tiến độ, không ít phụ huynh lại chậm phản hồi, thậm chí "giữ im lặng", khiến giáo viên rơi vào thế khó.

Cô N.T.V., giáo viên THCS tại Bắc Ninh, cho biết một trong những áp lực lớn nhất khi làm công tác chủ nhiệm hiện nay không phải chuyên môn giảng dạy mà là việc "thu tiền". Theo cô V., bộ phận kế toán nhà trường thường xuyên nhắc nhở trong nhóm giáo viên chủ nhiệm, thậm chí nhắn những nội dung mang tính mệnh lệnh như "tôi cho hạn cuối", "nộp về trường ngay". Có thời điểm, tên giáo viên chủ nhiệm còn bị nêu công khai như những người thiếu trách nhiệm chỉ vì chưa thu đủ các khoản theo yêu cầu.

"Giáo viên đâu phải là người đi đòi nợ. Nhiều khi công tác chuyên môn vẫn làm tốt nhưng chỉ vì một vài phụ huynh chưa đóng tiền, giáo viên chủ nhiệm vẫn bị phê bình", cô N.T.V. chia sẻ.

Giáo viên mắc kẹt vì nhà trường thúc giục các khoản thu, phụ huynh chậm trễ nộp. Ảnh: GVCC

Cùng hoàn cảnh, cô H.Q.A., giáo viên chủ nhiệm tại một trường mầm non, chia sẻ rằng nhiều khoản thu như tiền ăn bán trú, tiền sữa học đường… vừa được nhà trường thông báo đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải nộp về trường trong vòng hai ngày. Theo cô, dù giáo viên có thông báo ngay cho phụ huynh thì tiến độ như vậy vẫn khó có thể hoàn thành.

Cô Q.A. cho biết: "Phụ huynh có mức độ hiểu biết và điều kiện kinh tế không đồng đều, hoặc những trường hợp khó khăn, những trường hợp đóng chậm, thậm chí không đóng vì nhiều lý do, việc thu tiền trở nên đặc biệt khó khăn, tạo áp lực lớn cho GVCN. Trong trường hợp thời gian thu ngắn, không ít giáo viên buộc phải tạm ứng tiền túi để nộp về nhà trường, rồi chờ phụ huynh hoàn trả sau nhằm tránh bị phê bình hoặc khiển trách".

Tương tự, cô P.B.H., giáo viên tiểu học tại quận Long Biên (Hà Nội), cho biết nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn khi dù được miễn học phí, tổng số tiền phải đóng đầu năm vẫn tăng đáng kể.

"Phụ huynh cho rằng họ cần thêm thời gian để cân nhắc, lựa chọn đăng ký những môn học, chương trình thực sự phù hợp, đồng thời không tham gia một số hoạt động để cân đối chi tiêu gia đình", cô H. nói. Lý do này cũng nhận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh khác, khiến tiến độ thu các khoản theo kế hoạch gặp không ít khó khăn.

Giáo viên mong "giải phóng" khỏi vai trò thu tiền

Giáo viên Cô N.T.V. chia sẻ, những năm học trước GVCN trong trường chúng tôi mất tiền oan chỉ vì ứng tiền cho học sinh nhưng đến hết năm học phụ huynh vẫn không đóng dù nhiều lần nhắc. "Lương giáo viên không cao bên cạnh những áp lực chuyên môn, chất lượng học sinh... còn thêm những lần "thất thu" khiến không ít người chán công việc".

Dù nhắc nhiều lần nhưng GVCN nhận lại sự im lặng của phụ huynh, những khoản thu vẫn chưa được giải quyết. Ảnh: GVCC

Cô N.K.N. - giáo viên tiểu học ở Hà Nội bày tỏ sự bất bình: "Giáo viên phải đi thu tiền của hàng chục cha mẹ học sinh, nếu không khéo thì tiền không thu được mà danh dự bị ảnh hưởng. Chúng tôi cảm thấy mất đi sự tự tôn nghề nghiệp khi phải làm công việc đó", cô N. chia sẻ.

Mặc dù khi phụ huynh nộp chậm, GVCN đã báo cáo lên nhà trường, nhưng báo cáo không đồng nghĩa với việc nhà trường sẽ gia hạn, thông cảm hay sẽ nhận trách nhiệm thu khoản đó của phụ huynh. GVCN phải tiếp tục nhắc nhở, gửi giấy mời, thậm chí vận động phụ huynh. Trong trường hợp phụ huynh không hợp tác, không nộp đúng hạn, mọi áp lực và trách nhiệm cuối cùng vẫn dồn lên vai giáo viên.

Trước những áp lực kéo dài, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc cần "giải phóng" khỏi vai trò thu tiền để tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc và giáo dục học sinh. Khi trách nhiệm tài chính được giao cho bộ phận chuyên trách, có quy trình rõ ràng và sự phối hợp trực tiếp với phụ huynh, không chỉ giảm áp lực cho giáo viên mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tôn trọng giá trị nghề dạy học.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: phunuvietnam.vn