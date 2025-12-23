Đại học Ngoại thương phát cảnh báo

Trong thông báo, Đại học Ngoại thương cho biết thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện một số fanpage, tài khoản sử dụng hình ảnh, logo, tên gọi tương tự trường.

Các tài khoản này mạo danh Đại học Ngoại thương để đăng tải thông tin tuyển dụng giả, có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi, gây hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến người tiếp cận thông tin.

Cụ thể, theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các tài khoản giả mạo này đưa ra lời mời gọi hấp dẫn như "Trường Đại học Ngoại thương trân trọng chào đón những nhân sự tài năng, tâm huyết, sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường trên hành trình phát triển vượt bậc năm 2026". Đi kèm với đó là đường link đăng ký ứng tuyển các vị trí trưởng khoa, giám đốc cơ sở, giảng viên đại học, nhân viên hành chính, trưởng phòng...

Trang Facebook giả mạo Đại học Ngoại thương. Ảnh: NTCC.

Đại học Ngoại thương khẳng định tất cả tài khoản đăng tải tin tuyển dụng nói trên đều không thuộc quyền quản lý nhà trường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng và quyền lợi của người dùng.

"Nhà trường yêu cầu các nguồn tin không chính thống chấm dứt ngay việc sử dụng hình ảnh, danh xưng và đăng tải thông tin sai lệch liên quan đến nhà trường", Đại học Ngoại thương đưa ra yêu cầu.

Hiện tại, trường đang triển khai các biện pháp cần thiết và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi mạo danh. Nhà trường lưu ý mọi thông tin chính thức về tuyển dụng và các hoạt động sẽ đăng tải trên website chính thức và fanpage có tích xanh.

Đại học Ngoại thương khuyến cáo cộng đồng sinh viên, phụ huynh và người tìm việc chỉ theo dõi và tương tác với các kênh chính thống đã được xác minh; không chia sẻ, không làm theo hướng dẫn từ các trang, bài quảng cáo không rõ nguồn gốc.

Các cá nhân, tổ chức cần tuyệt đối cẩn trọng với các thông tin yêu cầu nộp phí, chuyển khoản, cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác thực. Khi phát hiện fanpage hoặc tài khoản mạo danh, trường đề nghị các cá nhân báo cáo với Facebook và thông tin lại cho nhà trường để kịp thời xử lý.

Thời gian gần đây, ngành giáo dục liên tiếp bị mạo danh. Không chỉ giả mạo tên miền, các đại học còn bị giả mạo văn bản thu học phí, tuyển sinh chương trình liên kết, du học... Bộ GD&ĐT cũng bị nhiều trang Facebook mạo danh nhằm thu hút thí sinh đăng ký các kỳ thi liên quan đến Toán, Tiếng Anh...

Cơ quan chức năng đã nhiều lần đưa ra cảnh báo, song vẫn có nhiều trường hợp bị các đối tượng mạo danh lừa đảo, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn