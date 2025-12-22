Sắp bàn giao đưa vào sử dụng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Con Cuông

Hôm nay 22/12, ông Lô Văn Thiệp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở Con Cuông (Nghệ An) cho biết, trường được thành lập năm 2013, dành cho những học sinh đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Con Cuông cũ. Thời điểm thành lập, do chưa có cơ sở vật chất mới, nên trường mượn cơ sở cũ của Trường Trung học Cơ sở Bồng Khê (thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê) do trường này sáp nhập với Trường Trung học Cơ sở thị trấn Con Cuông.

Toàn cảnh khu vực Trường Phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông (Nghệ An) sẽ bàn giao trong quý I năm 2026.

Đến năm học 2023-2024, nhà trường làm hồ sơ xin gia hạn thời gian mượn cơ sở vật chất dạy học với Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghệ An. Do đó, việc dạy và học của giáo viên cùng với học sinh gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, các phòng học được bố trí trưng dụng làm nhiều chức năng khác nhau.

Trước tình hình thực tế đó, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An (bây giờ là Sở Dân tộc và tôn giáo Nghệ An) đã phân bổ nguồn vốn thuộc Tiểu dự án 1 (Dự án 5) nhằm thực hiện mục tiêu đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Nghệ An đã có quyết định đầu tư gần 84 tỷ đồng cho ngôi trường này.

Các em học sinh học tập trong điều kiện không đúng tiêu chuẩn phòng học theo quy định.

Ông Lô Văn Thiệp thông tin, nhà trường đang mượn 1 dãy nhà vừa đủ cho 12 lớp học với 388 học sinh. Riêng Ban giám hiệu nhà trường, văn phòng, kế toán đang phải làm việc trong phòng nhỏ, bàn tạm như học sinh.

Tính đến nay, nhà trường đang mượn 3 địa điểm để dạy và học, một ở Trung tâm Chính trị cũ của huyện Con Cuông và Trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm học mới này nhà trường được mượn thêm một địa điểm khác để giảm tải cho 2 vị trí ở trên.

"Ngày hôm qua (21/12) đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An đến kiểm tra, phối hợp với lãnh đạo xã Con Cuông khảo sát và hứa sẽ cố gắng bàn giao trường học vào tháng 3 năm 2026. Nếu được bàn giao sớm thì nhà trường rất vui, chủ động trong việc bố trí giảng dạy cho năm học mới" - ông Lô Văn Thiệp chia sẻ.

Nhà thầu đang nỗ lực để công trình sớm đưa vào sử dụng trong năm học 2026.

Ghi nhận phóng viên, ngôi trường đang được các nhóm công nhân, nhà thầu thi công giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị sẽ bàn giao cho nhà trường đầy đủ các phòng chức năng để sử dụng bao gồm: 2 dãy nhà 3 tầng phòng học; 2 dãy nhà nội trú học sinh 3 tầng; một nhà ăn tập thể; một nhà hoạt động đa chức năng và một nhà làm việc của cán bộ, giáo viên tại trường.

"Sắp tới được đưa trường vào sử dụng là nguyện vọng của chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và học sinh trên địa bàn. Việc đưa vào sử dụng sớm sẽ đáp ứng được công tác dạy học, quản lý, chăm sóc học sinh nội trú. Cơ sở vật chất mới sẽ đáp ứng được điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho giáo viên và học sinh" - ông Lô Văn Thiệp bày tỏ.

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục bên trong các công trình của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Con Cuông.

Được biết, khu đất tổng thể xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Con Cuông có diện tích gần 5ha. Ngoài các hạng mục sắp tới được bàn giao thì nhiều hạng mục khác theo thiết kế như sân bóng, nhà thể dục thể thao chưa xây dựng đều có quy mô lớn.

"Các hạng mục công trình đưa vào sử dụng có thể tuyển thêm nhiều em học sinh vào học, tăng số lượng lớp. Ngôi trường được đưa vào sử dụng không những làm thay đổi diện mạo bộ mặt nhà trường, mà còn là điểm sáng của cả khu vực người dân xung quanh bên bờ sông Lam. Người dân rất mong mỏi để con em được đi học ở ngôi trường mới khang trang. Đây không chỉ là niềm kỳ vọng lớn của bà con nhân dân mà còn chung của các cán bộ, thầy cô giáo nơi đây" - ông Lô Văn Thiệp bộc bạch.

