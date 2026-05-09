Sở GD&ĐT Nghệ An hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết quả học tập cuối năm

Học sinh khối 9 Trường THCS Bến Thủy, Trường Vinh, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Khuyến khích xây dựng đề chung, kiểm tra tại chỗ

Sở GD&ĐT Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND các xã phường và trường tiểu học, THCS trên địa bàn về việc thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm học 2025-2026.

Trong văn bản, Sở yêu cầu UBND xã, phường chỉ đạo, các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm học 2025-2026 đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, không tạo áp lực cho học sinh.

Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện tại trường hoặc điểm trường mà học sinh đang học.

Sở cũng khuyến khích các nhà trường trên cùng địa bàn xã, phường xây dựng ma trận đề, bảng đặc tả và ngân hàng đề kiểm tra dùng chung nhằm đánh giá khách quan mặt bằng chất lượng giáo dục giữa các trường trên địa bàn. Đồng thời làm căn cứ điều chỉnh các hoạt động dạy học và thúc đẩy phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" tại địa phương.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu không thu tiền từ học sinh, cha mẹ học sinh để tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Giờ học của cô trò Trường Tiểu học Quỳnh Lập A, Tân Mai, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Vừa qua, một số xã, phường trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, khảo sát chất lượng cuối năm của học sinh các trường tiểu học, THCS. Việc khảo sát chất lượng này nhận được nhiều ý kiến quan tâm của dư luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng việc ra đề chung là thước đo khách quan để đánh giá chất lượng học sinh trên toàn phường. Tuy nhiên, chỉ nên khảo sát chất lượng cuối năm học ở một số môn học như Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh (ở cấp tiểu học) hoặc các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 (đối với cấp THCS) để tránh gây áp lực cho học sinh.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, đây là năm học đầu tiên kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi về kế hoạch, thời gian năm học so với các năm trước. Theo phân cấp, phân quyền UBND xã, phường quản lý giáo dục về mặt Nhà nước, còn Sở GD&ĐT quản lý chuyên môn giáo dục và đào tạo.

Văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An nhằm kịp thời hướng dẫn các địa phương, nhà trường tổ chức thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối năm học phù hợp với quy định hiện hành. Cách thức triển khai đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi, không gây áp lực lên học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Kinh nghiệm thực tiễn từ một số địa phương

Trước đó, một số xã, phường tại Nghệ An đã tổ chức thi thử tuyển sinh lớp 10 cho học sinh khối 9. Tại phường Trường Vinh, việc tổ chức thi nhằm giúp học sinh đánh giá khá chính xác năng lực; các nhà trường cũng có cơ sở để phân tích kết quả từng học sinh và xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo – Phó trưởng Phòng văn hóa – xã hội phường Trường Vinh cho biết, từ kinh nghiệm ở các kỳ thi trước do Phòng GD&ĐT TP Vinh cũ tổ chức, phường đề nghị giáo viên cốt cán ở các trường THCS cùng tham gia xây dựng một bộ đề thi chuẩn. Nội dung đề bám sát cấu trúc, định hướng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở GD&ĐT Nghệ An, đồng thời đảm bảo tính phân hóa, giúp đánh giá đúng năng lực học sinh ở nhiều mức độ khác nhau.

Quá trình tổ chức thi được giao về các Trường THCS coi thi, chấm thi đến phân tích kết quả sau thi. Học sinh thi ngay tại trường mình, rèn luyện kỹ năng làm bài tâm lý thi cử. Kết quả thi cung cấp dữ liệu quan trọng để giáo viên, phụ huynh định hướng ôn tập phù hợp trong giai đoạn nước rút, hướng tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt kết quả tốt nhất.

Tương tự, tại phường Vinh Phú (Nghệ An) ông Nguyễn Huy Đông – Phó trưởng Phòng Văn hóa – Xã hội cho biết, phường đã họp hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn, thống nhất về cấu trúc đề thi. Đồng thời mời giáo viên cốt cán, có kinh nghiệm ra đề thi thử bám sát cấu trúc đề thi minh họa của Sở.

Học sinh dự thi ngay tại trường mình theo học, quá trình tổ chức kỳ thi phải đảm bảo đúng các quy trình về giao, nhận đề thi. Các trường chấm bài thi tự luận. Riêng các bài thi Tiếng Anh, sẽ đưa về phường để có thiết bị chấm riêng theo phần mềm chấm bài thi trắc nghiệm.

Các phương án tổ chức thi thử trên một mặt thực hiện đúng thẩm quyền, vai trò của địa phương, mặt khác phát huy được trách nhiệm chuyên môn của các nhà trường.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn