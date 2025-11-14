Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” năm 2025

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” cho các nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Hồ Lài

Chiều 13/11, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức trao tặng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” lần thứ 19 năm 2025. Đây là hoạt động ý nhằm tôn vinh, biểu dương những cá nhân tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Đồng thời là dịp để tri ân, tôn vinh những người thầy, người cô đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp trồng người, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức trao tặng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” lần thứ 19 năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

“Quỹ phát triển tài năng giáo dục” được Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động từ năm 1984, từ sự đóng góp của cán bộ đoàn viên công đoàn, với nguồn vốn ban đầu 89 triệu đồng và cứ 2 năm tổ chức trao tặng 1 lần.

Trải qua hơn 30 năm, “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” Nghệ An đã trở thành một truyền thống của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm hiện nay, Quỹ đã có 19 lần xét thưởng và vinh danh 281 cá nhân tiêu biểu.

Năm 2025, có 29 nhà giáo tiêu biểu được trao tặng lần này đại diện cho hơn 55.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành Giáo dục Nghệ An. Đây là những điển hình của Phong trào thi đua trong 5 năm qua (từ năm học 2020 - 2021 đến 2024 - 2025), được các đơn vị tôn vinh và được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo xét khen thưởng.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An phát biểu tôn vinh, tri ân các nhà giáo. Ảnh: Hồ Lài

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo, các nhà quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Nghệ An vì những nỗ lực không ngừng, góp phần tạo nên những kết quả cao trong thời gian qua.

Mỗi người đến từ nhiều miền quê khác nhau, nhiều cấp học, nhiều cương vị công tác và trong họ đều có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy yêu nghề, yêu thương học trò, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, luôn nỗ lực cống hiến đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Sự cống hiến, tâm huyết và kiên trì của các nhà giáo đã giúp ngành giáo dục vượt qua nhiều khó khăn, thực hiện sứ mệnh "trồng người" vẻ vang, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Sở GD&ĐT Nghệ An trao tặng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” lần thứ 19, năm 2025. Ảnh: Hồ Lài

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An Võ Văn Mai nhận định, ngành Giáo dục đang đứng trước những thời cơ và thách thức để tạo nên sự đột phá theo tinh thần Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Trước yêu cầu đó, trong thời gian tới, toàn ngành nói chung và các tài năng giáo dục nói riêng cần đổi mới tư duy và phương pháp giáo dục, hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực người học; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số trong quản lý và dạy học; xây dựng đội ngũ nhà giáo có năng lực hội nhập, sáng tạo, nhân văn. Và đặc biệt là phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng giáo dục - những người giữ vai trò “đầu tàu” cho đổi mới và phát triển.

Các thầy cô giáo tài năng được tôn vinh, trao thưởng không chỉ là niềm tự hào của ngành Giáo dục Nghệ An mà còn là hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý và dạy học. Ảnh: Hồ Lài

Ông Võ Văn Mai khẳng định 29 thầy cô giáo tài năng được tôn vinh, trao thưởng hôm nay không chỉ là niềm tự hào của ngành mà còn là hạt nhân lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý và dạy học. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An mong muốn, trong thời gian tới, các thầy cô giáo tiếp tục là người thắp lửa, truyền cảm hứng và khát vọng vươn lên cho học sinh; tiên phong trong chuyển đổi số giáo dục, và trên hết là người giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh, nhân cách nhà giáo Việt Nam - những giá trị cốt lõi mà xã hội luôn tôn vinh.

Tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Minh Hồng - giáo viên Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Trường Vinh, Nghệ An) đại diện cho các thầy cô giáo nhận Quỹ phát triển tài năng giáo dục năm 2025 bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi được những nỗ lực, cống hiến của bản thân được ghi nhận, tôn vinh. Quỹ phát triển tài năng giáo dục là giải thưởng danh giá của ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An, cũng là mục tiêu phấn đấu của nhiều giáo viên. Được nhận thưởng trong dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam, là động lực to lớn để cô và các nhà giáo tiếp tục nỗ lực, cống hiến, phát huy tài năng với sự nghiệp trồng người.

