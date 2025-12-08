Sở GD&ĐT Nghệ An khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp mầm non

Sinh hoạt chuyên môn cấp học mầm non do Sở GD&ĐT Nghệ An triển khai. Ảnh: NTCC

Đây là hội thi được tổ chức 4 năm một lần với mục đích phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi. Từ đó, nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành.

Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức khai mạc Hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp mầm non. Ảnh: Hồ Lài

Riêng năm 2025, hội thi lần đầu tiên được thực hiện sau khi chính quyền địa phương 2 cấp, quy tụ 362 giáo viên đến từ 130 xã, phường trong toàn tỉnh. Đây là những giáo viên xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở, đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định và từng có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện (cũ) trong các năm học 2023-2024, 2024-2025.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, năm đầu tiên triển thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng hội thi đã thu hút được số lượng giáo viên đông nhất từ trước đến nay. Ngoài giáo viên ở vùng thuận lợi, có khá nhiều giáo viên đến từ các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và lần đầu tiên hội thi có một giáo viên nam tham gia hội thi.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An quán triệt các nội dung quan trọng tại cuộc họp ban tổ chức hội thi. Ảnh: Hồ Lài

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là một dịp để để trau dồi khảo sát chuyên môn để nâng cao kiến thức, trình độ.

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục mầm non, các giáo viên phải tiếp cận cái mới để từ đó khơi gợi phát huy tiềm năng của trẻ, bồi dưỡng nhân cách, hình thành các đức tính như trung thực, thật thà, yêu thương ngay từ khi các em đang ở bậc mầm non. Việc dạy học phải gắn với tăng cường các hoạt động trải nghiệm bên ngoài để tạo cho các em sự tự tin, mạnh dạn.

Bên cạnh đó, đổi mới giáo dục mầm non phải tăng cường chuyển đổi số, tập trung vào nền tảng số, môi trường số, vận dụng các phần mềm, bài dạy, kho học liệu số để triển khai các hoạt động cho trẻ.

Hội thi năm nay quy tụ 36 giáo viên tham gia, đông nhất từ trước tới nay. Ảnh: Hồ Lài

Từ hội thi này, ban tổ chức cũng mong muốn tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, tổ chức các hoạt động giáo dục và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

Theo kế hoạch hội thi sẽ diễn ra từ ngày 8/12 đến 26/12 và được tổ chức tại Trường mầm non Hoa Sen, Trường mầm non Lê Lợi, Phường Thành Vinh và Trường mầm non Quỳnh Thiện, Phường Hoàng Mai và Trường mầm non Quỳnh Dị, Phường Tân Mai. Ở cuộc thi này, các giáo viên phải trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của giáo viên tại cơ sở giáo dục mầm non, nơi giáo viên đang làm việc. Ngoài ra, giáo viên viên phải tổ chức dạy một hoạt động giáo dục cụ thể dưới hình thức bốc thăm, theo kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non được chọn làm điểm thi thực hành, tại thời điểm diễn ra hội thi.

