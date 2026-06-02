Nghệ An họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn tra trên địa bàn

Báo cáo tại cuộc họp, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tổng số thí sinh trên địa bàn tỉnh đăng ký Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 42.033 thí sinh, trong đó, số thí sinh tự do 2.230 em. Hội đồng thi tỉnh Nghệ An bố trí 71 điểm thi, với 1.820 phòng thi. Toàn tỉnh huy động 4.360 giám thị coi thi và dự kiến 490 người tham gia công tác chấm thi.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi diễn ra trên địa bàn triển khai đồng bộ và nghiêm túc, đúng quy định. Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao mọi công việc liên quan đến kỳ thi. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm đảm bảo tính phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm rõ ràng.

Thực hiện phương châm “chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc, từ sớm, từ xa”, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 03 đợt thi thử trực tiếp toàn tỉnh và trên 10 lần thi thử trực tuyến giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và làm quen áp lực phòng thi. Sở đã phát động phong trào “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao” tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, cam kết hỗ trợ tối đa về ăn nghỉ, đi lại và kiên quyết không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn. Khu vực in sao đề thi được bố trí nghiêm ngặt, đúng quy định. Việc vận chuyển đề thi có sự giám sát trực tiếp của lực lượng Công an, Thanh tra.

Sở Giáo dục và Đào tạo đôn đốc và kiểm tra các điểm thi chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Tất cả 71 điểm thi đều bố trí phòng bảo quản đề thi, bài thi có camera giám sát 24/24 và lực lượng công an trực bảo vệ liên tục. Sở đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác dữ liệu Kỳ thi, cán bộ sử dụng phần mềm thi; tổ chức tập huấn quy chế thi cho 71 Điểm trưởng, 71 Phó Điểm trưởng, các thành viên liên quan đến Kỳ thi; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho các lực lượng tham gia các Đoàn kiểm tra thi.

Cùng với đó, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành: Công an, Điện lực, Y tế để đảm bảo an ninh, kỹ thuật, các phương án đảm bảo nguồn điện, dự phòng máy phát điện và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,… tại các khu vực thi…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, đây là Kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vì vậy, đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, lãnh đạo các địa phương chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về quy chế, tính chất quan trọng của kỳ thi năm 2026 đến toàn xã hội; động viên phụ huynh, học sinh chuẩn bị tâm lý tốt, chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế phòng thi.

Lực lượng An ninh khu vực thi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để bảo vệ an toàn nghiêm ngặt tại các điểm thi, khu vực in sao, vận chuyển và lưu trữ đề thi/bài thi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố xung quanh khu vực thi nhằm đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Đồng thời huy động lực lượng Đoàn Thanh niên phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ cho các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, thí sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn và thí sinh tự do, đảm bảo cho các em có phương tiện di chuyển và đến điểm thi đúng giờ, tuyệt đối không để thí sinh nào phải bỏ thi vì lý do hoàn cảnh hay đi lại.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh yêu cầu công tác thanh tra, giám sát được triển khai toàn diện và chặt chẽ qua tất cả các khâu.

Tác giả: H.B

Nguồn tin: nghean.gov.vn