Dồn lực xây trường nội trú liên cấp biên giới trước năm học mới

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Môn Sơn (Nghệ An).

Đua tiến độ trước thềm năm học mới

Nhiều năm qua, ngành Giáo dục ở các xã biên giới Nghệ An phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông cách trở khiến việc đến trường của các em học sinh trở nên gian nan.

Không ít em phải đi bộ hàng chục cây số vượt đèo dốc, suối sâu để đến lớp; nhiều học sinh phải ở trọ tạm bợ hoặc nghỉ học giữa chừng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới được xem là bước đi mang ý nghĩa chiến lược. Những ngôi trường này không chỉ giúp học sinh có nơi ăn ở, học tập ổn định mà còn tạo điều kiện để các em được tiếp cận môi trường giáo dục đồng bộ, hiện đại hơn.

Đặc biệt, các trường nội trú liên cấp kỳ vọng sẽ góp phần giảm tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa; đồng thời tạo nguồn nhân lực cho khu vực miền Tây Nghệ An trong tương lai.

Tháng 11/2025, Nghệ An đồng loạt khởi công 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Tam Thái, Anh Sơn, Tri Lễ, Môn Sơn, Nhôn Mai, Bắc Lý, Quế Phong, Na Ngoi, Hạnh Lâm, Keng Đu.

Năm 2025, Nghệ An khởi công xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.

Những ngày này, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng trên các công trường không khí thi công diễn ra khẩn trương. Đến nay, 3 trường tại các xã Hạnh Lâm, Keng Đu và Tri Lễ thi công đến phần mái; 6 trường khác đang triển khai phần tầng 2 và tầng 3.

Riêng dự án xây dựng trường ở xã Nhôn Mai phải điều chỉnh phương án thiết kế trong quá trình thi công do mái taluy bị sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn công trình. Khối lượng thực hiện của các công trình hiện đạt khoảng 45-60% tổng khối lượng dự án.

Bên cạnh đó, 11 trường thuộc giai đoạn 2 dự kiến khởi công trong năm 2026 cũng đang được triển khai các bước chuẩn bị. UBND tỉnh Nghệ An báo cáo Bộ GD&ĐT nhu cầu vốn hơn 4.201 tỷ đồng. Trong đó, 4.129 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và 72 tỷ đồng từ địa phương.

Tháo gỡ điểm nghẽn, đảm bảo chất lượng công trình

Dù được xác định là công trình trọng điểm, quá trình triển khai các trường nội trú liên cấp tại Nghệ An vẫn đối mặt với hàng loạt khó khăn.

Theo kế hoạch, các dự án được triển khai từ tháng 11/2025 và phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Như vậy, toàn bộ quá trình từ chuẩn bị đầu tư đến thi công chỉ diễn ra trong khoảng 10 tháng.

Không chỉ chịu áp lực về tiến độ, điều kiện tự nhiên tại các xã biên giới cũng tạo ra nhiều trở ngại. Địa hình dốc, địa chất phức tạp, thời tiết thất thường, đặc biệt khi bước vào mùa mưa, khiến việc thi công gặp nhiều rủi ro.

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ khan hiếm, khoảng cách vận chuyển xa khiến chi phí đội lên cao. Biến động thị trường cũng làm giá vật liệu tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và nguồn cung cho các công trình.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành các trường liên cấp trước năm học mới 2026-2027.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An liên tục tổ chức các cuộc họp rà soát, đôn đốc tiến độ thi công. Tại cuộc họp cuối tháng 5, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị phải dồn toàn lực hoàn thành các hạng mục trước ngày 30/8 để chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An phê bình nghiêm khắc sự chậm trễ, thiếu chủ động của một số cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cùng các bộ phận chuyên môn bám sát hiện trường, phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc ngày đêm, tuyệt đối không được lơ là.

Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chậm tiến độ hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án. Những đơn vị tư vấn làm chậm hoặc nhà thầu không đảm bảo cam kết có thể bị dừng hợp tác, không được tham gia các dự án khác trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết nắng ráo để hoàn thành các hạng mục ngoài trời, phần mái trước mùa mưa lũ; đồng thời chủ động phương án chuyển sang thi công các hạng mục bên trong khi thời tiết bất lợi nhằm tránh gián đoạn tiến độ.

Đáng chú ý, ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, đây không chỉ là dự án xây dựng trường học đơn thuần mà còn là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển vùng biên giới.

Những ngôi trường nội trú liên cấp sau khi hoàn thành sẽ góp phần tạo dựng môi trường học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ; đồng thời củng cố an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh nơi biên cương Tổ quốc.

Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An hôm nay, những công trình trường học đang dần hiện hữu như biểu tượng của niềm tin và hy vọng. Đó không chỉ là nơi gieo chữ cho học sinh vùng cao mà còn là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền địa phương trong hành trình chăm lo giáo dục, tạo cơ hội đổi đời cho con em nơi biên giới.

Tại Nghệ An, 21 trường nội trú liên cấp sẽ có 1.029 lớp; trong đó, có 549 lớp ở cấp tiểu học và 480 lớp ở cấp THCS với hơn 39.000 học sinh và 1.736 giáo viên. Trong đó có hơn 30.000 học sinh sẽ ở nội trú. Tổng kinh phí đầu tư cho 21 trường là hơn 5.000 tỷ đồng.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn