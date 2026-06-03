Quán quân Giọng hát Việt: Từ hào quang tuổi 17 đến hành trình tự chữa lành đầy bản lĩnh ở tuổi 31

Rời xa đỉnh cao và bài học từ những tổn thương

Nhìn lại cột mốc 14 năm trước, khi đăng quang Quán quân Giọng hát Việt 2012, Hương Tràm trở thành cái tên được cả nước biết đến với giọng hát nội lực trong ca khúc "I Will Always Love You". Tuy nhiên, sự nổi tiếng quá sớm đã đi kèm với áp lực dư luận nghẹt thở và những cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài.

Năm 2019, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao với hàng loạt bản hit như "Em gái mưa", "Duyên mình lỡ", cô bất ngờ sang Mỹ du học để chữa lành tâm hồn. Sau 5 năm vắng bóng, dù sức nóng tên tuổi có phần giảm nhiệt, Hương Tràm vẫn đón nhận thực tế này bằng sự bình thản đáng kinh ngạc.

Quán quân Giọng hát Việt 2012 thẳng thắn nhìn nhận nếu nói không tiếc là không đúng. Để có được danh tiếng, vị trí và sự công nhận, cô đã cật lực xây dựng bằng cả tuổi trẻ. Việc ra nước ngoài, theo nữ ca sĩ giống như một khoảng dừng cần thiết, một hành trình tĩnh tâm để thu mình lại, lắng nghe và hiểu rõ bản thân hơn.

Nhiều bài học ngọt ngào lẫn cay đắng trong quá khứ giúp cô nghiệm ra thành công không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp mà là sự cân bằng hài hòa giữa công việc và hạnh phúc cá nhân.

Ca sĩ Hương Tràm trở lại sau 5 năm vắng bóng.

Năm năm là khoảng thời gian đủ dài khiến chính Hương Tràm tự hỏi liệu bản thân có còn cơ hội để quay lại showbiz hay không. Âm nhạc là nơi cô được trú ngụ trong chuỗi ngày xa xứ để ca sĩ thấy lòng mình được dịu lại.

Cô ra mắt album Phao cứu sinh như 1 cột mốc kế tiếp trong sự nghiệp âm nhạc. Dự án được xây dựng theo concept rõ ràng, vừa vặn với cảm xúc, lứa tuổi của nữ ca sĩ. Đó là hành trình yêu của một cô gái, khởi đầu với sự uất hận, sau đó nhớ lại những cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến biến cố và sự trưởng thành sau chia tay.

Ca sĩ từng đi qua giai đoạn yêu, tin tưởng và chịu không ít nỗi đau vì bị phản bội. Thay vì né tránh, cô chọn giữ lại, nhìn thẳng vào nó.

Có bài hát là câu chuyện của chính Hương Tràm, một số khác là sự đồng cảm của cô với rất nhiều người phụ nữ ngoài kia. Giọng ca sinh năm 1995 quan niệm khi người sáng tác và hát đủ thật, người nghe sẽ tự thấy bản thân trong đó.

Nhan sắc thăng hạng và cuộc sống độc thân ở tuổi 31

Năm năm rời showbiz cũng là ngần ấy thời gian Hương Tràm đối diện với vô số lời công kích, miệt thị. Không ít tin đồn ác ý đáng sợ về đời sống cá nhân ám ảnh cô cả trong giấc ngủ.

Ca sĩ từng khủng hoảng vì đối diện với loạt tin đồn ác ý bủa vây.

Ca sĩ từng cố gắng trở thành một phiên bản hoàn hảo mà số đông mong đợi. Song càng cố chứng tỏ, bên trong Hương Tràm chỉ còn lại sự mệt mỏi, kiệt quệ. Có giai đoạn cô suy sụp đến mức chỉ muốn trốn tránh mọi người.

Hiện nữ ca sĩ cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Cô vui vì xung quanh vẫn còn đó người thương yêu, từ gia đình, bạn bè đến ê-kíp. Họ chọn ở lại trong giây phút ca sĩ bất ổn nhất để giúp cô gượng dậy, bước qua chuỗi ngày chông chênh.

Hương Tràm xinh đẹp tỏa sáng trong một đêm diễn.



Hương Tràm học cách đối diện mọi thứ một cách bình thản và thành thật hơn. Sau khi đi qua nhiều biến cố, đây là lúc cô tìm thấy bản ngã một cách rõ ràng và trọn vẹn nhất.

Ở tuổi 31, Hương Tràm gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế. Cô duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt 4-5 ngày mỗi tuần với yoga, gym và nhảy, kết hợp ăn uống lành mạnh. Sự thay đổi này xuất phát từ việc cô học được cách yêu thương và trân trọng chính bản thân mình.

Dù từng mong muốn kết hôn ở tuổi 30, nhưng hiện tại Hương Tràm hài lòng với cuộc sống độc thân. Cô tin rằng khi bản thân đủ đầy, hạnh phúc sẽ tự khắc trọn vẹn. Cô vẫn kỳ vọng vào một tình yêu giản dị, nơi hai người có thể tựa vào nhau tìm thấy sự bình yên.

Hương Tràm hiện độc thân, không áp lực chuyện lập gia đình. Ảnh, clip: NVCC.

Trải qua 14 năm thăng trầm, từ một hiện tượng tuổi 17 đến người phụ nữ 31 tuổi bản lĩnh, cô đã học được cách giữ im lặng đúng lúc và mỉm cười trước mọi sóng gió.

Tác giả: Tùng Lâm (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn