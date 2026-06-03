Hành trình ROBOTICS V5 VEX WORLD: Khi những mảnh ghép Robot đúc nên bản lĩnh thép của Phở và bún

Tại đây, VEX Robotics World Championship 2026 – "Thế vận hội" của giới robotics toàn cầu – đang diễn ra với sự góp mặt của hàng nghìn đối thủ xuất sắc nhất đến từ những cường quốc công nghệ. Giữa những cái tên mang tính kỹ thuật khô khan, sự xuất hiện của "Phở" (EDS PHOMIDABLE - 62595A) và "Bún" (EDS BUNREAL - 86669A) trên bảng điện tử thi đấu quốc tế đã tạo nên một dấu ấn khác biệt.

Đằng sau những cái tên nghe có vẻ "mềm mại" và đậm chất văn hóa Việt ấy lại là một tinh thần thép cùng một hành trình bền bỉ, nơi những giọt mồ hôi và sự nỗ lực thầm lặng đã được đền đáp bằng những kết quả xứng đáng.

"Phòng lab không tắt đèn" – Cái giá của sự hoàn hảo

Thành công tại Mỹ không bắt đầu từ những chuyến bay, mà từ những đêm trắng tại Việt Nam. Để có được vài phút tỏa sáng trên sân đấu quốc tế, các thành viên của Phở và Bún đã trải qua hàng nghìn giờ lao động nghiêm túc. Đó là hình ảnh những cô cậu học trò quên đi giờ giấc, miệt mài tinh chỉnh từng vòng quay của bánh xe, từng độ nhạy của cảm biến hay lực kẹp của cánh tay gắp. Bản lĩnh của các em được hình thành từ tính kỷ luật tự thân. Không có chỗ cho sự "tạm ổn", các thành viên tự đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe nhất cho chính mình.

Chỉ cần một dòng code chưa tối ưu hay một kết cấu cơ khí có nguy cơ gặp lỗi, các em sẵn sàng tháo tung toàn bộ robot để làm lại từ đầu ngay trong đêm. Chính những lần robot "đứng hình" trên sân tập, những thất bại cay đắng khi thử nghiệm lại trở thành bài học đắt giá, rèn giũa các em sự kiên nhẫn và tư duy phản biện sắc bén. Bản lĩnh được tôi luyện khi bước vào "lửa" áp lực St. Louis không chỉ thử thách các em bằng trình độ chuyên môn mà còn bằng sự khác biệt về múi giờ, môi trường và những sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Tuy nhiên, chính trong "lò lửa" này, bản lĩnh thép đã thực sự phát lộ.

Đội Phở (62595A) gây ấn tượng mạnh bởi sự linh hoạt và kỹ năng giao tiếp thượng thừa. Các thành viên đã tự tin thương thảo chiến thuật với các liên minh quốc tế, sử dụng ngoại ngữ sắc bén để thuyết phục đối tác cùng phối hợp, biến những đối thủ lạ mặt thành những đồng đội ăn ý.

Đội Bún (86669A) lại chứng minh năng lực cá nhân bằng sự tập trung cao độ. Vị trí Top 30 thế giới (29/511) ở nội dung Skills là một con số "biết nói", khẳng định kỹ năng vận hành và tư duy lập trình của các em không hề kém cạnh bất kỳ cường quốc nào. Đặc biệt, giải thưởng Amaze Award mà đội giành được không đơn thuần là một chiếc cúp. Đó là sự thừa nhận danh giá từ hội đồng giám khảo quốc tế về một thiết kế robot có tư duy đột phá, tính thẩm mỹ cao và vận hành hiệu quả nhất.

Thành quả lớn nhất không nằm ở những tấm huy chương Phía sau những giải thưởng, điều quý giá nhất mà hành trình này mang lại chính là sự chuyển mình của mỗi cá nhân. Từ những học sinh có phần trầm lặng, các em đã lột xác thành những người dám đưa ra quyết định quyết đoán và chịu trách nhiệm hoàn toàn dưới áp lực thời gian thực của trận đấu. Các em thấu hiểu sâu sắc rằng: Một robot mạnh là sự đồng bộ của hàng trăm mảnh ghép và một đội thi mạnh chỉ khi mỗi cá nhân biết hy sinh cái tôi vì mục tiêu chung. Đứng trước những "gã khổng lồ" công nghệ đến từ Mỹ hay Trung Quốc, Phở và Bún không còn nao núng. Sự tự tin ấy không đến từ sự kiêu ngạo, mà đến từ bản lĩnh đã được đúc thành thép qua quá trình khổ luyện. Những bước chân không mỏi Hành trình VEX World 2026 khép lại, cái tên "Phở" và "Bún" không còn mang ý nghĩa ẩm thực, mà đã trở thành biểu tượng cho bản lĩnh và trí tuệ của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ robotics thế giới.

Tinh thần thép đã được đúc thành công

Trở về từ Mỹ, các em mang theo không chỉ là những tấm giấy khen hay chiếc cúp Amaze Award, mà còn là một phiên bản trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và kiên cường hơn sau những ngày tháng bước ra đấu trường quốc tế bằng tất cả đam mê và nỗ lực của tuổi trẻ.

Đằng sau những khoảnh khắc vỡ òa trên sân thi đấu là biết bao áp lực, những đêm thức muộn, những lần sửa robot đến sát giờ, những bài toán khó tưởng như muốn bỏ cuộc… Nhưng rồi tất cả đã được vượt qua bằng ý chí, sự đồng lòng và tinh thần không chùn bước của những “chiến binh” nhỏ tuổi.

St. Louis chỉ là một điểm dừng chân trong hành trình rất dài phía trước. Bởi với bản lĩnh thép đã được tôi luyện qua từng thử thách, Phở và Bún đã sẵn sàng để bước tiếp tới những chân trời lớn hơn, những giấc mơ xa hơn và những hành trình vĩ đại hơn trong tương lai.

Và trên hành trình ấy, xin được gửi lời biết ơn đặc biệt tới thầy giáo Nghiêm Xuân Vượng – người không chỉ là một mentor, một người dẫn dắt chuyên môn, mà còn giống như một người cha luôn âm thầm đồng hành cùng các con. Cảm ơn thầy vì đã ở đó trong từng ngày tập luyện, từng cuộc thi, từng áp lực và cả những lúc các con mệt mỏi nhất. Cảm ơn thầy vì sự kiên nhẫn, tận tâm và niềm tin chưa từng bỏ cuộc dành cho Phở và Bún. Có những thành quả được tạo nên không chỉ bằng tài năng, mà còn bằng tình yêu thương và sự dẫn đường bền bỉ của một người thầy tuyệt vời.

Tác giả: B.H

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn