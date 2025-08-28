Sở GD&ĐT Nghệ An được giao thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động giáo viên

Giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hưng Nguyên, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên đầu năm học mới

Năm học mới 2025-2026, Nghệ An thiếu hơn 4.000 giáo viên. Cụ thể, bậc mầm non thiếu 1.579 giáo viên; ở bậc phổ thông, cấp tiểu học thiếu 1.198 giáo viên, THCS thiếu 942 giáo viên và THPT thiếu 463 giáo viên.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên, thừa thiếu giáo viên cục bộ diễn ra tại nhiều địa phương. Việc điều chuyển, luân chuyển giáo viên giữa các xã còn nhiều khó khăn do tỷ lệ giáo viên giữa các xã không đồng đều, quy mô xã nhỏ khó luân chuyển.

Để kịp thời đảm bảo đội ngũ giáo viên đứng lớp và viên chức dùng chung cho năm học 2025 - 2026, trong thời gian chờ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phân công, phân cấp, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho từng đơn vị liên quan trong thực hiện việc quản lý nhân sự các cơ sở giáo dục từ mầm non đến THCS.

Việc giao trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, điều động giáo viên cho Sở GD&ĐT Nghệ An nhằm giải quyết tình trạng thiếu đội ngũ trong năm học mới 2025-2026. Ảnh: Hồ Lài

Theo đó, ngày 26/8, UBND tỉnh có Văn bản số 8357/UBND - TH về việc thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc sử dụng biệt phái bố trí dạy liên trường, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh theo quy định; sắp xếp đội ngũ nhân lực ngành Giáo dục để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới 2025 - 2026.

Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền (nếu có) việc điều chỉnh biên chế năm học 2025 - 2026 của các cơ sở giáo dục để thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động, hoàn thành trước ngày 20/9/2025.

Đồng thời, thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận trong phạm vi số lượng biên chế được giao trên địa bàn tỉnh trong năm 2025 để bố trí cho các cơ sở thiếu giáo viên, hoàn thành trước ngày 30/11/2025.

Sở cũng sẽ nghiên cứu có văn bản ủy quyền, phân công cho các cơ sở giáo dục và Chủ tịch UBND cấp xã trong việc ban hành quyết định hết tập sự, nâng lương và phụ cấp vượt khung, quyết định nghỉ hưu, thôi việc, quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, quyết định phân công viên chức làm việc liên trường trong các cơ sở giáo dục (sau khi đã thực hiện phương án biệt phái của Sở) trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Hợp đồng giáo viên trong quỹ biên chế

Theo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Nghệ, trường hợp chưa thực hiện được việc tuyển dụng viên chức, căn cứ quy định hiện hành, giao Sở Tài chính và UBND cấp xã xem xét, bố trí kinh phí cho các cơ sở giáo dục thực hiện ký hợp đồng lao động để đảm bảo đội ngũ cho năm học mới.

UBND cấp xã, quan tâm, chỉ đạo kịp thời các cơ sở giáo dục thực hiện hợp đồng thay thế những trường hợp nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu, thôi việc hoặc hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, chỉ tiêu hợp đồng lao động chưa sử dụng để đảm bảo bổ sung giáo viên, nhân viên, người lao động còn thiếu cho các cơ sở giáo dục

Giờ học tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nậm Càn (xã Na Ngoi, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Trước đó, đầu tháng 7/2025, Sở GD&ĐT có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An căn cứ Nghị định số 142 của Chính phủ và các văn bản quy định có liên quan, trên cơ sở thực tế của địa phương để xem xét phân công thẩm quyền thực hiện công tác nhân sự ngành Giáo dục và đào tạo, kịp thời chuẩn bị cho năm học mới từ ngày 15/8/2025.

Đồng thời, cần thống nhất công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, sử dụng, tuyển dụng, biệt phái giáo viên giữa các cơ sở giáo dục không cùng địa bàn xã.

Năm 2025, ngành giáo dục Nghệ An được giao 43.094 biên chế và biên chế hiện có ở các địa phương là 41.622 người. Vì vậy, hiện tỉnh đang còn 1.472 biên chế, trong đó mầm non 500 người, tiểu học 481 người và trung học cơ sở 491 người. Số chỉ tiêu này đã được HĐND tỉnh, UBND phân bổ cho các huyện cũ.