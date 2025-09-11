Sở GD & ĐT Nghệ An đề nghị tạm dừng sáp nhập điểm trường tại xã Thiên Nhẫn

Trong văn bản số 2628 gửi UBND xã Thiên Nhẫn, Sở GD&ĐT Nghệ An nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh tại Phân hiệu 2, Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn, đề xuất không sáp nhập Phân hiệu 2 (tại xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) về học tại Phân hiệu 1 (tại xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn) với lý do quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh.

Phụ huynh phân hiệu 2, Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 phản đối sáp nhập về phân hiệu 1. Ảnh: KT.

Xét thấy, trong bối cảnh hiện nay, cả nước đang tập trung triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn chỉ đạo Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập Phân hiệu 2 về Phân hiệu 1.

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thiên Nhẫn tiếp tục chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ được tiến hành khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh và học sinh của Phân hiệu 2.

Trước đó, hàng trăm phụ huynh đưa con em mình tới phân hiệu 2, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) để đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường mở trường lớp cho học sinh tới học.

Trong đơn kiến nghị gửi UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, chính quyền xã Thiên Nhẫn và ban giám hiệu nhà trường, các phụ huynh cho rằng, việc đưa đón con em sẽ vất vả. Chưa kể, sau sáp nhập, phụ huynh phải đưa đón con xa hơn khoảng 2 km, đặc biệt là phải đi qua nhiều trục đường lớn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

