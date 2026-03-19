Hải Phòng: Đoàn học sinh THPT ra quân chinh phục huy chương Olympic Quốc tế

Năm học 2025-2026, Hải Phòng có 9 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic khu vực và Quốc tế, thuộc các môn toán, hóa học, sinh học và tin học.

Đây là những học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, đến từ hai đơn vị nòng cốt là Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi.

Bên cạnh đó, thành phố có 6 đề tài của học sinh đến từ 3 trường THPT tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật quốc gia. Các đề tài được đầu tư bài bản, có sự hướng dẫn của giáo viên và hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia, giảng viên các trường đại học.

Các em học sinh giỏi của TP. Hải Phòng bày tỏ quyết tâm giành huy chương Olympic Quốc tế.

Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025-2026, Hải Phòng xếp thứ tư toàn quốc khi có 242 học sinh dự thi ở đủ 13 môn, đạt 207 giải, trong đó có 9 giải nhất, 68 giải nhì, 71 giải ba và 60 giải khuyến khích,

Đây cũng là năm đầu tiên hai Trường THPT chuyên Trần Phú và Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phối hợp tập huấn đội tuyển, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi.

Để chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới, các đội tuyển đã được tổ chức ôn luyện chuyên sâu trong thời gian dài, kết hợp học tại trường và tập huấn tập trung với các chuyên gia.

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, từ đầu năm đến nay, các nhóm học sinh đã tham gia gần 100 buổi tập huấn, dành nhiều thời gian hoàn thiện sản phẩm, sẵn sàng bước vào vòng thi toàn quốc diễn ra từ ngày 20-22/3.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Lương Văn Việt - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng nhấn mạnh, thành phố tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của “Xứ Đông văn hiến, thành phố Cảng anh hùng”, với 26 năm liên tục có học sinh tham gia và đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế.

Kết quả này khẳng định hiệu quả của chiến lược phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, góp phần nâng cao vị thế giáo dục Hải Phòng trên bản đồ giáo dục trong nước và Quốc tế.

“Các em cần giữ vững tâm lý, phát huy tối đa kiến thức, kỹ năng, thi đấu với tinh thần tự tin, quyết tâm đạt kết quả cao nhất”, ông Lương Văn Việt dặn dò các học sinh.

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vòng 2 kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026 sẽ diễn ra trong các ngày từ 24 đến 26/3 tại Hà Nội.

Đối với Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật Quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026, vòng thi toàn quốc được tổ chức từ ngày 20-22/3/2026.

Đây đều là những kỳ thi quan trọng, có tính cạnh tranh cao, đòi hỏi thí sinh không chỉ vững kiến thức chuyên sâu mà còn có bản lĩnh, kỹ năng tư duy và khả năng sáng tạo, nghiên cứu độc lập.

Lễ ra quân nhằm động viên tinh thần các em học sinh trước kỳ thi, đồng thời thể hiện sự quan tâm của ngành giáo dục, gia đình và xã hội đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát triển nhân tài.

Tác giả: Trần Khanh

Nguồn tin: congly.vn